إطلاق برنامج «ريتش ميدل إيست» لتسريع أعمال تكنولوجيا العقارات

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن شراكتها مع صندوق «سكند سنشري فنشرز»، لإطلاق برنامج «ريتش ميدل إيست» لتسريع أعمال تكنولوجيا العقارات، وبدء استقبال طلبات التقديم لأول دفعة من الشركات الناشئة.

وأفاد بيان، أمس، بأن «ريتش ميدل إيست» هو برنامج انتقائي يمتد على مدار ثمانية أشهر، ويهدف إلى تمكين ما يصل إلى 10 شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، من خلال تزويدها بالأدوات والإرشاد وشبكات العلاقات التي تحتاجها للتوسع على المستويين المحلي والعالمي ضمن قطاع العقارات.

وستحصل الشركات المختارة على مزايا متعددة، تشمل التمويل المباشر والاستثمار، إذ يوفّر «ريتش» رأسمال أولياً يصل إلى 250 ألف دولار لكل شركة، والتعرف إلى المستثمرين الاستراتيجيين، وفتح المجال للحصول على تمويل لاحق، إضافة إلى العمل مع كبار مطوري العقارات والجهات الحكومية ومديري المرافق لتجربة الحلول وتطبيقها تجارياً، والتعلم من روّاد الصناعة ومؤسسي الشركات الناجحة وقادة الفكر العالميين في مجال تكنولوجيا العقارات، والانضمام إلى شبكة «ريتش» العالمية الحصرية التي تضم أكثر من 330 شركة أنهت البرنامج، تزيد قيمتها الإجمالية على 10 مليارات دولار.

وقال العضو المنتدب لبرنامج «ريتش ميدل إيست»، صدّيق فريد: «تحظى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالريادة في الابتكار العقاري، ويلتزم (ريتش ميدل إيست) بتمكين الشركات الناشئة من التصدي للتحديات الواقعية. يجمع برنامجنا بين أحدث التقنيات والتطبيقات العقارية العملية، ما يدفع نحو نمو مستدام يفيد الشركات الناشئة والقطاع بأكمله».

من جانبه، قال مدير إدارة السياسات والابتكار في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الدكتور محمود البرعي: «نفخر بالتعاون مع (ريتش ميدل إيست) لإطلاق إمكانات شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة في المنطقة. ومن خلال انطلاق البرنامج من دبي، يقدّم برنامج المسرعات هذا دعماً غير مسبوق لروّاد الأعمال، ما يُسهم في تطوير حلول تترك أثراً واسعاً في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتُسهم في إثراء منظومة العقارات العالمية».

وبحسب البيان، يستهدف «ريتش ميدل إيست» الشركات الناشئة المُحققة للإيرادات، من مرحلة التمويل التأسيسي إلى السلسلة (أ)، التي تسعى إلى التوسع في مجالات العقارات أو الإنشاءات أو الاستدامة أو إدارة الممتلكات، من خلال توظيف تقنيات ناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء»، وتقنية «بلوك تشين»، مع نماذج أعمال قابلة للتوسع محلياً وعالمياً.

يذكر أن «ريتش» يحظى بدعم من «مشاريع القرن الثاني»، وهو صندوق استثمار عالمي في مجال العقارات، متخصص في بناء عمالقة القطاع العقاري، وربط أكثر الشركات الناشئة ابتكاراً في العالم بمجتمع لا مثيل له من الممارسين والملاك والمشغلين ومعدّي السياسات، وبصفته المحرك الاستثماري للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، يتمثل هدف «مشاريع القرن الثاني» في مسرعات دمج التكنولوجيا الجديدة في أكبر فئة من الأصول على مستوى العالم.