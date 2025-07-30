صدور دليل الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دليل الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال، بهدف توعية روّاد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجون إليها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفاعلية.

ويقدّم الدليل إرشادات حول أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة لكل مرحلة من مراحل تطوير المشاريع الريادية، والشركات الناشئة، بما يشمل مرحلة التأسيس التي تتضمن تطوير الاسم التجاري والعلامة التجارية، مروراً بصياغة عرض القيمة الخاص بالمشروع، ونماذج الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية، إضافة إلى المرحلة التشغيلية، وصولاً إلى خدمة المتعاملين، ويستعرض الدليل جهود دبي بإنشاء منظومة عالمية المستوى للذكاء الاصطناعي.