«طيران الإمارات».. أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى لعام 2025

حصدت «طيران الإمارات» مجدداً لقب «أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى» ضمن جوائز «تليغراف ترافل 2025»، بعد تصويت أكثر من 20 ألف قارئ لمصلحتها تقديراً لمنتجاتها العالمية، وخدماتها الاستثنائية، وتجارب السفر التي لا مثيل لها.

وأقيم حفل الجوائز، الأسبوع الماضي، بفندق «بومبادور كافيه رويال» في لندن، حيث تسلّمت مديرة مبيعات السفر الترفيهي في «طيران الإمارات» بالمملكة المتحدة، هيلين برين، الجائزة بالنيابة عن الناقلة.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تواصل الحفاظ على مكانتها كخيار أول للمسافرين حول العالم، حيث تصدرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، قائمة «YouGov»: «أفضل 10 علامات تجارية عالمية موصى بها لعام 2025»، وكانت الناقلة الجوية الوحيدة ضمن هذه القائمة.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، واصلت «تليغراف ترافل» تكريمها، إذ حصلت على لقب «أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى» في عامَي 2023 و2025، كما نالت في عام 2024 لقب «أفضل ناقلة جوية في العالم»، متصدرة قائمة تضم 90 ناقلة جوية دولية، بناءً على دراسة شاملة لتجارب المسافرين وفق أكثر من 30 معياراً، تشمل: دقة المواعيد، وسياسات الأمتعة، وشبكة الوجهات، وجودة المطار الرئيس، وحداثة الأسطول، وقيمة برنامج الولاء، وجودة الوجبات على متن الطائرة. وتحافظ «طيران الإمارات» على مكانتها الرائدة بفضل شبكتها الواسعة ومنتجاتها المبتكرة.