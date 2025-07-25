«المركزي»: 8.3 مليارات درهم تمويلات البنوك للأفراد خلال أبريل

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن البنوك العاملة في الدولة قدّمت تمويلات متنوعة للأفراد بقيمة 8.3 مليارات درهم خلال أبريل 2025 منفرداً، ليصل رصيد تمويلاتهم الإجمالي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بقيمة 514.2 مليار درهم، مقارنة مع 505.9 مليارات درهم في نهاية مارس السابق عليه، بنمو شهري نسبته 1.6%.

وتشمل تمويلات الأفراد: القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وتمويل السيارات، وبناء مسكن خاص.

وبحسب البيانات، فقد سجل إجمالي تمويلات القطاعين التجاري والصناعي في نهاية أبريل الماضي، 871 مليار درهم، مقارنة مع 871.2 مليار درهم في نهاية مارس، بتراجع شهري قيمته 200 مليون درهم، يعادل تغيراً سالباً نسبته 0.02%.

بدورها، سجلت الودائع الحكومية في نهاية أبريل زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 462.6 مليار درهم، مقارنة مع 456 مليار درهم نهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 6.6 مليارات درهم، ونسبتها 1.4%.

وبلغ إجمالي استثمارات البنوك بنهاية شهر الرصد 774.3 مليار درهم، مقارنة مع 763.8 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بزيادة قيمتها 10.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 1.4%، فيما تتكون هذه الاستثمارات من استثمار في الأسهم، وسندات الدين، وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، واستثمارات أخرى.

ولفت «المركزي» إلى أن مخصصات الديون والفوائد المعلقة بلغ في نهاية أبريل الماضي 91 مليار درهم، مقارنة مع 90.9 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بزيادة قيمتها مليون درهم، فيما سجلت المخصصات العامة بنهاية أبريل 73.9 مليار درهم.