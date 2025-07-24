«طيران الإمارات» تُشغّل «بوينغ 777» المحدّثة بالكامل إلى مدريد

أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تشغيل طائرتها من طراز «بوينغ 777» المحدّثة وذات الأربع درجات على رحلاتها من دبي إلى مدريد، بدءاً من 16 سبتمبر المقبل، ليحظى المسافرون بتجربة سفر محسّنة، بفضل التصاميم الداخلية الجديدة، واللمسات المتميزة في جميع درجات السفر، لتكون مدريد أول وجهة في إسبانيا تستقبل هذا الطراز بعد تجديده الكامل.

وبحسب «طيران الإمارات»، ستقلع الرحلة «ئي كيه 143» من دبي الساعة 14:30 بعد الظهر لتصل إلى مدريد الساعة 20:20 مساء، أما رحلة العودة «ئي كيه 144»، فتغادر مدريد الساعة 22:05 مساء، لتصل إلى دبي الساعة 07:10 صباح اليوم التالي، بالتوقيت المحلي للمدينتين.

وتتميز التصاميم الداخلية الجديدة لطائرة «بوينغ 777» بأحدث التفاصيل العصرية والتشطيبات الفاخرة، وتشمل مقصورة الدرجة الأولى المحدّثة التي تُقدّم أعلى مستويات الفخامة، ومقصورة درجة الأعمال الجديدة بتوزيع «1-2-1» للمقاعد القابلة للتحول إلى أسِـرّة مسطحة بالكامل لمزيد من الخصوصية والراحة، والدرجة السياحية الممتازة بمقاعد جلدية فاخرة باللون الكريمي، ومساحة أوسع للأرجل، ومسند رأس قابلاً للتعديل، ومسنداً مريحاً للساقين، إلى جانب مقاعد الدرجة السياحية بمظهرها وتصميمها العصري الجديد، وأكدت «طيران الإمارات» أنها تواصل استثماراتها الضخمة في تعزيز تجربة السفر، ضمن برنامج تحديث الأسطول الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الطيران، وأكملت حتى الآن 61 طائرة، تشمل 31 طائرة «إيرباص A380»، و30 طائرة «بوينغ 777»، مع خطط لتحديث أكثر من 220 طائرة بمنتجات المقصورات الأحدث.