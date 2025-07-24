دبي تفوز باستضافة 249 فعالية أعمال بين 2025 و2029

واصل «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تحقيق إنجازات نوعية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث نجح المكتب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 في الفوز بعطاءات استضافة 249 فعالية من المقرر انعقادها بين أعوام 2025 و2029، تشمل مؤتمرات دولية كبرى، واجتماعات وملتقيات وبرامج حوافز رفيعة المستوى.

وأفاد المكتب، في بيان، أمس، بأن هذا الإنجاز يُمثّل زيادة نسبتها 29% في عدد عطاءات الاستضافة التي حصلت عليها دبي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث قدّم المكتب منذ بداية عام 2025 حتى اليوم 391 عطاء استضافة، وبلغت نسبة فوزه بتلك العطاءات نحو 64%، مقابل 58% في النصف الأول من عام 2024، وبحسب البيان فمن المنتظر أن تجذب هذه الفعاليات نحو 127 ألفاً و87 مشاركاً، بزيادة سنوية قدرها 35% في أعداد المشاركين، ما يعكس مكانة دبي العالمية وجهة رئيسة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، ويرسخ اقتصاد المعرفة في الإمارة، فيما يعكس هذا الأداء التجاوب القوي مع مقومات دبي كوجهة رائدة لقطاع فعاليات الأعمال، وريادة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على الساحة الدولية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يُعدّ الإنجاز الذي حققته دبي خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، شهادة لالتزام المدينة بالتميز والابتكار والتعاون في قطاع فعاليات الأعمال».

وأضاف: «بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائنا، نواصل المضي قدماً في تحقيق رؤية أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والعمل على جعل دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والأعمال، كما أن تنوع الفعاليات التي تأكدت استضافة دبي لها هذا العام، يؤكد امتلاك دبي بنية تحتية تحقق المعايير الدولية، إلى جانب سهولة الوصول إليها، وإلمامها الكبير باحتياجات الأسواق، وسنحافظ في الأعوام المقبلة على التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لمنظمي الفعاليات والمشاركين فيها، وترسيخ ريادة دبي في هذا المجال على الساحة الدولية».

وقد أسهم حضور مكتب فعاليات دبي للأعمال، النشط بالأسواق الدولية في تحقيق هذا الأداء القوي، وقد نفّذ المكتب خمس بعثات ترويجية دولية، شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وفرنسا وبلجيكا، علاوة على أميركا الشمالية، تواصَل خلالها مع أكثر من 50 جهة ومؤسسة من الأطراف المعنية، وأصحاب المصلحة والشركاء.

ومثّل «فعاليات دبي للأعمال»، الإمارة في معارض تجارية استراتيجية رئيسة في هذا القطاع، من بينها معرض IMEX فرانكفورت خلال النصف الأول من عام 2025، وكانت ثمرة أنشطة المكتب المتواصلة أن أصبحت دبي في طليعة خيارات منظمي الفعاليات والمؤتمرات حول العالم، وجذبت اهتمام صناع القرار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم عبر قطاعات الأعمال الرئيسة.