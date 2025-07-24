«دي بي ورلد»: تمويلات بـ 3.67 مليارات درهم لتعزيز التجارة العالمية

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أنها هيأت إمكانات تمويلية لتعزيز حركة التجارة بأكثر من مليار دولار (3.67 مليارات درهم) كرأسمال عامل للشركات في الأسواق الناشئة، ما أسهم في سد فجوة التمويل التي تعانيها التجارة العالمية، وضمان استمرارية حركة البضائع في ظل بعضٍ من أكثر التحديات الاقتصادية صعوبة في العالم.

وأفادت، في بيان، بأن هذا الإنجاز جاء من خلال مزيج من التمويل المباشر الذي تقدّمه المجموعة، إلى جانب شراكات استراتيجية مع أكثر من 32 مؤسسة مالية دولية، من بينها «جي بي مورغان»، و«ستاندرد بنك»، و«نيد بنك»، ومؤسسات كبرى أخرى.

وأوضحت أن حلول التمويل التي تُقدّمها هذه المؤسسات، إلى جانب القدرات اللوجستية للمجموعة، تسهم في تقليل المخاطر، وتحسين فرص الحصول على رأس المال للشركات من كل الفئات التي تعاني نقصاً في الخدمات التمويلية، ما يعني تقليل العوائق أمام حركة التجارة الدولية. ومن خلال الجمع بين مبادرات تمويل التجارة وباقات الخدمات اللوجستية، توفر «دي بي ورلد» للشركات، التمويل والوضوح والشفافية الفورية في سلاسل التوريد الخاصة بها.

ويساعد هذا النموذج المتكامل المقرضين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، ما يُتيح لهم الحصول على رأس المال، حيث تشتد الحاجة إليه.

وقد أثبتت محفظة تمويل التجارة العالمية التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية، قدرتها على بناء سجل قروض قوي بأصول عالية الجودة، متفوقة بذلك على المعايير المتعارف عليها في القطاع اللوجستي، ما يعزز فاعلية هذا النموذج المدمج والقائم على البيانات.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم: «يؤكد نمو أعمالنا في مجال تمويل التجارة، دور دولة الإمارات كمحفز لحركة التجارة العالمية. ومن خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال، لاسيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية، نتمكن من الإسهام في بناء منظومة تجارية أكثر شمولية ومرونة».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي الأول في مجموعة موانئ دبي العالمية للتمويل التجاري، سنان أوزجان، استمرار جهود «دي بي ورلد» في تسهيل التدفق التجاري، وقال: «تُعدّ التجارة العابرة للحدود محرك النمو الاقتصادي عالمياً، إلا أن الحصول على تمويل ميسور الكلفة لايزال يُشكّل عائقاً ضخماً أمام العديد من الشركات، خصوصاً الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة».

وأضاف: «نجاحنا في حشد مليار دولار من خلال منصة تمويل التجارة التابعة للمجموعة، يجسد التزامنا بتسهيل وصول الشركات إلى رأس المال، وتبسيط الإجراءات، وضمان تدفق التجارة العالمية بشكل أكثر موثوقية وكفاءة».