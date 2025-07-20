3.1 تريليونات دولار تجارة الصين مع «الحزام والطريق»

كشفت الصين أن تجارتها مع الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق»، قفزت إلى 3.1 تريليونات دولار أميركي العام الماضي، مقارنة بـ2.7 تريليون دولار في عام 2021، مشكّلة بذلك 50.7% من إجمالي تجارتها الخارجية.

وقال نائب وزير التجارة الصيني، لي تشنغ قانغ، خلال مؤتمر صحافي، إن الاستثمارات ثنائية الاتجاه التراكمية تجاوزت 240 مليار دولار، منذ عام 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري، منها أكثر من 160 مليار دولار استثمارات صينية في دول المبادرة، و80 مليار دولار تدفقت إلى الصين، فيما بلغ حجم العائدات التراكمية للعقود الهندسية الخارجية للصين نحو 600 مليار دولار.