اتفاقية لمساعدة الشركات العائلية على حماية ثرواتها

وقّع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز جهود دعم الشركات العائلية في دبي وتحفيز نموها المستدام على المدى الطويل.

وبموجب المذكرة، سيتعاون المركز مع إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في «الإمارات دبي الوطني» بهدف تطوير إطار عمل متكامل لمساعدة الشركات العائلية على حماية ثرواتها ونقل إرثها وقيمها للأجيال القادمة، بما يشمل حوكمة الشركات العائلية وتخطيط التعاقب القيادي.

كما سيقدم المركز لمتعاملي البنك من الشركات العائلية، خدمات استشارية متخصصة في مجال الحوكمة، تشمل تطوير ميثاق العائلة، وإعداد خطط عمل مصممة خصيصاً لضمان سلاسة انتقال الإدارة عبر الأجيال.

وبموجب الاتفاقية سيدعم «الإمارات دبي الوطني» عملائه للمشاركة في برامج تطوير المهارات القيادية التي ينظمها مركز دبي للشركات العائلية، بهدف تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في مجالات الحوكمة، وتخطيط التعاقب القيادي، واستمرارية الأعمال.

وقال نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «تلعب الشركات العائلية دوراً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية ويعتبر استمرار نجاحها ركناً أساسياً في استدامة النمو».

وأضاف: «يعكس التعاون بين المركز والبنك التزامنا المشترك بتحفيز نمو الشركات العائلية عبر الأجيال من خلال تزويدها بالدعم اللازم لضمان ازدهار أعمالها على المدى الطويل وتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي».

وأكد الجروان الحرص على دعم الشركات العائلية لتبني أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والتخطيط للتعاقب القيادي، وتطوير مهارات الأجيال القادمة، بما يسهم في تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، محمد البستكي: «يسعدنا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية بهدف تعزيز منظومة الشركات العائلية في الإمارة، إذ يُعد هذا القطاع مساهماً أساسياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد شراكتنا الجديدة التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية».

وأضاف البستكي: «تسهم التعديلات التنظيمية والتشريعية الأخيرة في الإمارات في تعزيز جاهزية الشركات العائلية لمرحلة التعاقب القيادي. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن 20% فقط من الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط يديرها الجيل الثالث».

وتابع: «من خلال جهودنا الدؤوبة لتقديم حلول فعّالة لحوكمة الشركات العائلية وتخطيط التعاقب القيادي، بما في ذلك برامجنا المخصصة لدعم الجيل القادم، يسعى قسم الخدمات المصرفية الخاصة في البنك إلى تمكين الشركات العائلية ومساعدتها على إعداد واعتماد استراتيجيات تضمن استمرارية أعمالها وقيمها في المستقبل».