«غرفة أبوظبي» تطلق مبادرة لتمكين المشاريع الصغيرة في العَين

ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتعزيز التواصل مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، ودعم السياسات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية، أطلق فرع الغرفة في منطقة العين مبادرة تستهدف المشاريع الصغيرة العاملة في القطاعات التجاري والسياحي والزراعي، وذلك في إطار حرص الغرفة على ترسيخ حضورها الفاعل في مختلف مناطق الإمارة.

وأفاد بيان بأن المبادرة تهدف إلى التفاعل المباشر مع أصحاب المشاريع ميدانياً، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم والفرص المتاحة والممكنة، بما يتيح بناء قرارات مستندة إلى بيانات واقعية، ويعزز من فعالية الدعم الموجه لتنمية هذا القطاع وتمكينه من النمو والتوسع.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من الجهات في منطقة العين، تمثّل نماذج متنوعة من المشاريع الصغيرة، حيث لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أصحاب المشاريع الذين عبروا عن تقديرهم الكبير للمبادرة، واعتبروها تجربة فريدة من نوعها كونها تتيح التواصل المباشر والتفاعل مع أصحاب المصلحة من أجل معرفة احتياجاتهم اليومية وتحدياتهم العملية بدقة.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، شامس علي الظاهري، أن هذه المبادرة تُجسد التزام الغرفة بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، وتمكينهم من تطوير أعمالهم والمساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن التفاعل الميداني مع أصحاب المشاريع يُعد أداة عملية لفهم التحديات وصياغة سياسات تجارية أكثر استجابة وواقعية.

وقال: «نؤمن في (غرفة أبوظبي) بأن دعم وتمكين المشاريع الصغيرة يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مرن ومستدام. ومن خلال المبادرات الميدانية، نرسّخ شراكة حقيقية مع أصحاب المشاريع، ونحوّل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع».

وأضاف: «يضطلع فرع الغرفة في منطقة العين بدور محوري ضمن منظومة (غرفة أبوظبي)، لا سيما أن هذه المبادرة تترجم رؤية الغرفة في تفعيل فروعها، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة بما يواكب أولويات إمارة أبوظبي ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار».

وشملت الزيارة عدداً من الجهات في منطقة العين، تمثل نماذج متنوعة للمشاريع الصغيرة في قطاعات حيوية، مثل التجزئة والسياحة والخدمات الزراعية. كما رصدت الغرفة خلال الجولة تسع فرص تطوير عملية ضمن بيئة الأعمال المحلية.

وتضمنت الجولة زيارة «هيلي مول»، الذي يضم أكثر من 100 مشروع متنوع في قطاع التجزئة، و«فندق أيلا جراند» الذي يقدم مرافق سياحية ومنتجعات، إلى جانب «بوادي مول» الذي يضم نحو 270 محلاً تجارياً بمختلف الأنشطة، و«العين مول» المملوك لشركة «مير جروب» ويضم ما يزيد على 300 محل متعدد النشاط، إضافة إلى شركة «الأمان للسفر والسياحة» التابعة لـ «مجموعة بن حم»، ومشروع «ديب كافيه» الذي يحتضن شراكات مع 30 مشروعاً محلياً، ومشروع «كود بي فلاور آند كافيه» الذي يجمع بين مقهى عصري وبيع الزهور الطبيعية، و«مزرعة النرجس»، التي تضم تحت مظلتها مجموعة من المشاريع المجتمعية والإنتاجية.

وأكدت «غرفة أبوظبي» أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في بناء بيئة أعمال مرنة وشاملة، وتمكين أصحاب المشاريع من تحقيق طموحاتهم في النمو والمنافسة، بما يعزز من مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمار.