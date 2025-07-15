مراكز تسوّق تجذب المتعاملين بوسائل مبتكرة لزيادة المبيعات صيفاً

تزايدت حدة المنافسة بين مراكز التسوّق التجارية في أبوظبي لجذب مزيد من المتسوقين وزيادة المبيعات، خصوصاً مع قدوم فصل الصيف وموسم الإجازات.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن مراكز تسوّق تجارية عدة لجأت إلى وسائل مبتكرة لزيادة إقبال المتسوقين خلال الصيف، في مقدمتها طرح تنزيلات جماعية، تشمل جميع محال بيع السلع الاستهلاكية في المركز التجاري، بجانب طرح عروض مخفضة في مراكز الألعاب المخصصة للأطفال.

وأوضحوا أن هذه الوسائل شملت كذلك التوسّع في إضافة أنشطة رياضية جديدة تتم ممارستها داخل المراكز التجارية خلال الصيف، وتوفير ساحات لممارسة الرياضات المختلفة، والتوسّع في إنشاء مكاتب إنجاز المعاملات الحكومية وخدمات رجال الأعمال والمستثمرين، وتوفير خدمات تأجير السيارات وبيعها، إضافة إلى تنظيم عروض فنية وموسيقية، وطرح جوائز نقدية، وإتاحة الدخول في سحوبات في حال التسوّق بمبلغ 100 درهم أو أكثر، للحصول على جوائز تفوق قيمتها مليون درهم، وربح سيارات وباقات سفر وغيرها.

بدورهما، قال مسؤولان في مركزَي تسوّق إن هناك منافسة شديدة بين المراكز التجارية لجذب المتسوقين، لاسيما العائلات، خلال الصيف، تزامناً مع بدء موسم الإجازات وزيادة درجات الحرارة، مشيرَين إلى أن المفهوم الحديث للمراكز التجارية يرتكز على عدم الاقتصار على التسوّق وتناول الطعام فحسب، بل يمتد ليشمل إتاحة العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية والخاصة، ما يدعم زيادة المبيعات وقطاع المطاعم.

وتفصيلاً، قال المستهلك أمين حسين إن «مراكز تسوّق تجارية شهدت خلال الصيف تقديم تخفيضات جماعية، تشمل للمرة الأولى جميع محال بيع السلع الاستهلاكية في المركز التجاري، بما فيها الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية، والإلكترونيات، والأثاث، ومستلزمات الديكور والملابس والأحذية والحقائب، بجانب طرح عروض في مراكز الألعاب المخصصة للأطفال».

واعتبر حسين أن هذه الخطوة تستهدف جذب مزيد من المتسوقين وزيادة المبيعات، لاسيما أن حملات التخفيضات تُعدّ من العناصر الرئيسة الجاذبة لزيارة أي مركز تجاري.

من جانبه، قال المستهلك رشيد عبدالقادر إن «مراكز التسوّق التجارية توسّعت مع حلول فصل الصيف، في إضافة أنشطة رياضية جديدة تتم ممارستها داخل المراكز التجارية، خصوصاً للأطفال، مثل كرة القدم، والجودو، والكاراتيه، وتنس الطاولة، كما خصصت ساحات مغطاة لممارسة الرياضات المختلفة، وافتتحت المزيد من أندية اللياقة البدنية، ما يجذب إليها عائلات كثيرة تفضل قضاء الصيف داخل الدولة»، ونوّه إلى أن وجود الأطفال، يتطلب في الأغلب وجود عدد من أفراد الأسرة الذين ينتهزون الفرصة للتسوّق وتناول الطعام في ساحات المطاعم.

بدوره، قال المستهلك مصطفى سلي إنه لاحظ توسّع مراكز تسوّق تجارية، مع حلول فصل الصيف، في إنشاء مكاتب إنجاز المعاملات الحكومية، مثل الخدمات القضائية وخدمات طباعة معاملات المحاكم والنيابات، وكاتب العدل، والتوثيقات، وخدمات العمالة المساعدة، والخدمات المتعلقة بالعمل والإقامة والدفع الإلكتروني، فضلاً عن خدمات رجال الأعمال والمستثمرين، مثل فتح منشآت جديدة، وتجديد تصاريح العمل، وإصدار بطاقات التوقيع الإلكتروني والتسجيل الضريبي، والتوسّع في إنشاء مكاتب تأجير وبيع السيارات.

وأضاف أن هذه الخدمات تجذب شرائح عدة، وتُمكّن أفراد العائلة من التسوّق أثناء إنجاز المعاملات، خصوصاً أن عملها يستمر حتى 10 مساء.

في السياق نفسه، قالت المستهلكة فاطمة أحمد، إن «هناك منافسة كبيرة بين مراكز التسوّق على جذب المتسوقين خلال الصيف، خصوصاً أن الكثيرين يسافرون للخارج خلال الصيف، حيث طرحت مراكز عدة جوائز نقدية عند التسوق وإتاحة الدخول في سحوبات في حال التسوّق بمبلغ 100 درهم أو أكثر للحصول على جوائز تفوق قيمتها مليون درهم، وربح سيارات وباقات سفر، فضلاً عن تنظيم عروض فنية، ما يشجع العائلات على ارتياد المراكز التجارية والتسوّق، خصوصاً في ظل وجود تخفيضات».

بدوره، قال المسؤول في مركز تسوّق تجاري، توفيق عبود، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك منافسة شديدة بين مراكز التسوّق التجارية لجذب المتسوقين، خصوصاً العائلات، تزامناً مع بدء موسم الإجازات، وموسم الصيف الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة، ما يجعل المراكز التجارية هي الأنسب لقضاء الإجازة»، لافتاً إلى أن موسم الصيف يتسم بزيادة التسوّق العائلي، وارتفاع الإقبال على المطاعم.

أما المسؤول في مركز تجاري آخر، سمير أسعد، فاعتبر أن المفهوم الحديث لمراكز التسوّق التجارية لا يقتصر على التسوّق وتناول الطعام فحسب، بل يمتد أيضاً ليشمل إنجاز العديد من الخدمات والمعاملات الحكومية والخاصة.

وأكّد أن عمل العديد من الأنشطة الرياضية ومكاتب الخدمات يمتد حتى الـ10 مساء، ما يدعم زيادة المبيعات والإقبال على قطاع المطاعم، وهو ما يمكن ملاحظته من زيادة الازدحام في المراكز التجارية، على الرغم من بدء موسم السفر.

• المفهوم الحديث للمراكز التجارية لا يقتصر على التسوّق وتناول الطعام، بل يشمل إنجاز العديد من الخدمات والمعاملات.