«العربية للطيران» تبدأ رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق

احتفلت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، باستئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق.

وشهد حفل المغادرة بمطار الشارقة الدولي حضور رئيس هيئة مطار الشارقة، علي سالم المدفع، والرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي، والقائم بالأعمال بالنيابة في القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في دولة الإمارات، زياد يحيى زاهر الدين.

وعند وصول الرحلة إلى مطار دمشق الدولي، تم استقبالها بحفل خاص، حضره سفير دولة الإمارات لدى سورية، حسن أحمد محمد سليمان الشحي، إلى جانب إدارة المطار العليا، وعدد من الضيوف المميزين.

ويعكس استئناف «العربية للطيران» لرحلاتها إلى العاصمة السورية، التزامها المتواصل بتوسيع شبكة وجهاتها الإقليمية، وتوفير خيارات سفر مريحة وبكلفة معقولة للمسافرين.

وتُسيَّر الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين يومياً، ما يمنح المسافرين مزيداً من المرونة وسهولة للسفر بين الإمارات وسورية.

ووفقاً لجدول الرحلات اليومي، تغادر الرحلة رقم (G9 433) مطار الشارقة الدولي الساعة 04:15، لتصل مطار دمشق الدولي الساعة 06:30، فيما تغادر الرحلة (G9 434) مطار دمشق الساعة 07:30 لتصل مطار الشارقة الساعة 11:40.

أما بالنسبة للرحلة (G9 375) فتغادر الشارقة الساعة 10:45، لتصل دمشق الساعة 13:00، في حين تغادر الرحلة (G9 376) دمشق الساعة 14:00، لتصل الشارقة الساعة 18:10 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي).

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة ودمشق عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران»، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات «إيرباص A320 وA321»، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية أخرى. وتم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق والوجبات الخفيفة من قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة، وبأسعار معقولة.