«طيران الإمارات»: الدمام أول وجهة في السعودية تستقبل «A350» الجديدة

بدأت «طيران الإمارات» رسمياً تشغيل طائراتها الجديدة من طراز «A350» على رحلاتها المنتظمة إلى مدينة الدمام السعودية، لتصبح بذلك أول وجهة في المملكة تستخدم عليها الناقلة الجيل الجديد من طائرات أسطولها.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها ستشغل «A350» على الرحلة «ئي كيه 827»، التي تقلع من دبي في الساعة 7:30 صباحاً وتصل إلى الدمام في الساعة 7:50 صباحاً، ورحلة العودة «ئي كيه 828» التي تغادر الدمام الساعة 9:20 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 11:45 صباحاً، بالتوقيت المحلي للمدينتين.

وتوفر الطائرة 312 مقعداً ضمن ثلاث درجات: 32 مقعداً قابلة للتحول إلى أسرة مسطحة تماماً في درجة الأعمال بترتيب «1-2-1»، و21 مقعداً وثيراً في الدرجة السياحية الممتازة بترتيب «2-3-2»، و259 مقعداً فسيحاً في الدرجة السياحية بترتيب «3-3-3».

ومع استخدام طائرات «طيران الإمارات» من طراز «A350» على رحلاتها إلى الدمام، تنضم المدينة إلى قائمة متنامية من الوجهات التي تخدمها أحدث طائرات الناقلة إلى جانب: مومباي، إدنبرة، البحرين، كولومبو، الكويت، مسقط، تونس، عمان، أحمد آباد.

وبحسب «طيران الإمارات» فقد انضمت ثماني طائرات من هذا الطراز إلى أسطول الناقلة حتى الآن، ومن المقرر تشغيلها على الرحلات إلى 17 وجهة بحلول نهاية عام 2025.

إلى ذلك أعلنت «طيران الإمارات» عن إطلاق الدرجة السياحية الممتازة على متن رحلاتها من مدينة كولكاتا الهندية وإليها، اعتباراً من 18 يوليو 2025.

وأفادت الناقلة في بيان بأن إطلاق هذه الخدمة يأتي في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته الدرجة السياحية الممتازة على الرحلات إلى مومباي وبنغالورو وأحمد آباد، حيث تسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق عروض «طيران الإمارات» على الرحلات من المدن الهندية الرئيسة وإليها، بهدف توفير المزيد من الخيارات للمسافرين.

وبحسب «طيران الإمارات» فقد بات بإمكان المسافرين على خط «دبي- كولكاتا» الآن حجز تذاكر الدرجة السياحية الممتازة على متن الرحلة «ئي كيه 572/573»، التي يتم تسييرها أيام الأربعاء، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع، حيث تغادر الرحلة «ئي كيه 572» من دبي الساعة 1:05 ظهراً لتصل إلى كولكاتا الساعة 7:15 مساءً، بينما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 573» من كولكاتا الساعة 8:45 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، بالتوقيت المحلي.

وقال نائب الرئيس لمنطقة الهند ونيبال في «طيران الإمارات»، محمد سرحان: «حظيت الدرجة السياحية الممتازة باستحسان واسع وإقبال كبير على رحلاتنا إلى مومباي وبنغالورو وأحمد آباد، وكلنا ثقة بأنها ستنال تقدير المسافرين من كولكاتا وإليها، كونها تجمع بين مستويات الراحة الفائقة والقيمة المتميزة ولمسات العناية المدروسة. ونحن ملتزمون بمواصلة الارتقاء بتجربة سفر مسافرينا وتزويدهم بكثير من الخيارات والمرونة».