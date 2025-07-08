«المشرق» يمنح «الصناعات الحديدية» تمويلاً مستداماً بـ 126 مليون درهم

أعلن بنك المشرق عن تقديم تسهيلات تمويلية مستدامة بقيمة 126 مليون درهم لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، وتهدف الصفقة إلى دعم أجندة الشركة في مجال الاستدامة، وتسريع تحولها نحو ممارسات تصنيع أكثر مراعاةً للبيئة، بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2030».

وأفاد بيان، أمس، بأن الشركة تعتزم تخصيص التسهيلات التمويلية لدعم مشاريع صديقة للبيئة تُركز على رفع كفاءة الإنتاج، بما يساعدها على تحقيق هذه الأهداف، كما سيُسهم التمويل في تسريع تبني التقنيات الخضراء مع توقّع تحقيق وفورات مستقبلية من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في «المشرق»، جويل فان دوسن: «تشكل شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية نموذجاً يُحتذى في إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات، ونحن نفخر بتقديم حل تمويلي يمكّنها من توسيع جهودها في هذا المجال، ويعد التمويل المسؤول ركيزة أساسية في استراتيجية المشرق، حيث نركز على تصميم هياكل تمويلية تدعم عملاءنا في قيادة هذا التحول بكل كفاءة وثقة».

من جانبه، قال رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في «المشرق»، فيصل الشمري: «تعكس هذه الصفقة تحولاً شاملاً في القطاع الصناعي في المنطقة، حيث أصبحت الشركات تعتمد على التمويل كأداة استراتيجية لتحقيق أهداف الاستدامة»، لافتاً إلى أن «الخليج العربي للصناعات الحديدية» من أوائل الشركات في الدولة التي تحصل على تمويل مستدام يسهم مباشرة في دفع جهودها لإزالة الكربون في هذا القطاع.

يذكر أن هذا التمويل يعد الأحدث ضمن التزام بنك المشرق بتقديم تمويلات مستدامة بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.