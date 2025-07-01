«فيزا»: ارتفاع الإقبال على الوجهات الباردة خلال إجازة «الأضحى»

أظهرت دراسة «نبض السفر» من شركة فيزا العالمية Visa، لعطلة عيد الأضحى 2025، ارتفاع الإقبال لدى سكان دولة الإمارات على الرحلات القصيرة إلى الوجهات الباردة، حيث قام 87% من المسافرين المشمولين بالدراسة برحلات قصيرة خلال عطلة العيد التي امتدت بين الخامس والثامن من يونيو 2025.

وحلّت العاصمة البريطانية لندن في صدارة الوجهات الدولية باستحواذها على 4% من إجمالي المسافرين، و5% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغ متوسط إنفاق المسافرين 819 دولاراً أميركياً (نحو 3007 دراهم) (للبطاقة الواحدة من فيزا).

وجاءت العاصمة الفرنسية باريس في المرتبة الثانية ضمن الوجهات الأكثر زيارة، مستقطبة 2% من إجمالي المسافرين، وسجلت 3% من إجمالي الإنفاق. كما سجلت أعلى متوسط للإنفاق للبطاقة الواحدة بقيمة 1325 دولاراً أميركياً (نحو 4865 درهماً)، مدفوعةً بتسوق المنتجات الفاخرة، الذي شكّل نسبة 49% من الإنفاق الإجمالي.

وحلّت مدينة إسطنبول التركية في المركز الثالث بنسبة 4% من إجمالي المسافرين، و3% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغ متوسط الإنفاق لكل بطاقة 586 دولاراً أميركياً (نحو 2151 درهماً). كما استحوذ التسوق على الحصة الكبرى بنسبة 29% من إجمالي الإنفاق في إسطنبول.

وبحسب دراسة «فيزا»، فقد بقي 12% من المسافرين الدائمين في دولة الإمارات خلال العطلة، بزيادة نسبتها 10% مقارنةً بالعام الماضي. وشهد الإنفاق المحلي ارتفاعاً بنسبة 68%، فيما ازداد الإنفاق لكل بطاقة بنسبة 20%.

وضمت قائمة أبرز الوجهات المحلية كلاً من دبي (70% من إجمالي الإنفاق، 52% من عدد المسافرين) وأبوظبي (20% من إجمالي الإنفاق، 21% من عدد المسافرين). وتركز الإنفاق بشكل رئيس في المطاعم (18% من إجمالي الإنفاق)، وتسوق المنتجات الفاخرة (15%).

بدورها، حازت الشارقة 5% من إجمالي الإنفاق و14% من عدد المسافرين، وتركّز الإنفاق في المطاعم وشراء الأطعمة (33%).

وقالت نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات، سليمة جوتييفا: «لاحظنا توجهاً مزدوجاً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك العام الجاري، حيث استثمر العديد من سكان دولة الإمارات فرصة العطلة لزيارة وجهات خارجية باردة مثل لندن وباريس وإسطنبول، فيما فضّل القسم الآخر الاستمتاع بالتجارب المحلية عالية الجودة».