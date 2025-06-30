«المالية»: 146 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

تضمن التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 عرضاً لنجاح الوزارة في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاتها في اجتماعات مجموعة الـ20، ومجموعة «بريكس»، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث أسهمت في صياغة السياسات المالية العالمية، وتعزيز التعاون في التمويل المستدام والاستثمار، كما وقّعت اتفاقات مالية دولية، لتعزيز التدفقات الاستثمارية وتسهيل التجارة العالمية، وأظهر التقرير استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، إذ بلغ إجمالي اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل 146 اتفاقية، وارتفع عدد اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 116 اتفاقية حتى نهاية عام 2024.