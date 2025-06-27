3.4 ملايين مسافر عبر «دبي الدولي» في 13 يوماً

يستعد مطار دبي الدولي لموسم ذروة الصيف، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين عبر المطار 3.4 ملايين مسافر، خلال الفترة بين 27 يونيو الجاري والتاسع من يوليو 2025.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي، في بيان، أمس، بأن من المتوقع أن يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي أكثر من 265 ألف مسافر، على أن يكون يوم الخامس من يوليو المقبل الأكثر ازدحاماً من حيث حركة المغادرين والعابرين (الترانزيت).

وفي إطار الاستعداد لفترة الذروة هذه، فعّلت «مطارات دبي»، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خطة شاملة تهدف إلى ضمان سلاسة الرحلات والحفاظ على أمن الضيوف المسافرين.

وبينما أدّت الأوضاع الإقليمية الراهنة إلى بعض التأخيرات والإلغاءات في رحلات الطيران، تواصل «مطارات دبي» العمل على مدار الساعة لدعم المسافرين، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم عند الحاجة، مع الحفاظ على استمرارية وسلاسة تقديم الخدمات. ويتم دعم هذه الجهود من خلال نظام مراقبة وتنبؤ لحظي، يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد البشرية والبنية التشغيلية.

كما تواصل «مطارات دبي» متابعة التطورات عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركاء الطيران، مع إعطاء الأولوية لسلامة جميع الضيوف والموظفين في جميع الأوقات.

وقدمت «مطارات دبي» عدداً من النصائح للمسافرين خلال الأيام المقبلة، لضمان تجربة سفر أكثر سلاسة، منها الحرص إلى الوصول للمطار قبل موعد الرحلة بأكثر من ثلاث ساعات، والسماح للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً باستخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات الجوازات، واستخدام خدمات تسجيل الوصول عبر الإنترنت، وأجهزة الخدمة الذاتية، وخدمة تسليم الأمتعة في المبنى (3) بمطار دبي الدولي.

وأشارت إلى أن خدمة «DUBZ» توفر إمكانية إنجاز إجراءات السفر وتسلّم الأمتعة من المنزل أو الفندق، ما يتيح للمسافرين إتمام جميع الإجراءات بسهولة.

وشددت المؤسسة على متابعة تحديثات الرحلات وبوابات المغادرة من خلال خرائط «DXB Express»، وهي منصة إرشادية تتيح لك التنقل بسهولة في المطار عبر مسح رمز الاستجابة السريع «QR».

• 265 ألفاً متوسط العدد اليومي للمسافرين خلال الفترة بين 27 يونيو و9 يوليو.