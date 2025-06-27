هاتف ذكي جديد للاستخدامات الشاقة

أطلقت شركة «أوكيتيل» الصينية هاتفها الذكي الجديد «WP56» المخصص للاستخدامات الشاقة، حيث إنه يتمتع بمقاومة الماء والغبار والصدمات، وفقاً لفئات الحماية «P68» و«IP69K» و«MIL-STD-810H»، كما أن الشاشة محمية بطبقة زجاج «Corning Gorilla Glass».

وذكرت الشركة أن الهاتف الجديد يمتاز بشاشة قياس 6.8 بوصات، وبدقة وضوح تبلغ (2460 × 1080 بيكسل)، مع معدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز، بينما تبلغ شدة السطوع (550 قنديلة/م2).

وتم تزويد الهاتف بمعالج «Dimensity 7050» من «ميدياتيك» مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة 12 غيغابايت (حتى 32 غيغابايت)، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 512 غيغابايت.

ويشتمل الهاتف أيضاً على كاميرا خلفية بدقة 108 ميغابيكسل، فضلاً عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

إعداد: أحمد الشربيني