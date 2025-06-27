الإمارات والصين تبحثان التعاون في الصناعة والطاقة والبنية التحتية

التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال زيارة عمل إلى الصين الشعبية، مسؤولين في الحكومة الصينية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات هناك، وتأتي الزيارة بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية، تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية.

وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع وزير المالية الصيني، لان فو آن، ورئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ليو جيان تشاو، ورئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تسو جيا يي، فيما حضر اللقاءات سفير الدولة لدى الصين الشعبية، حسين إبراهيم الحمادي.

كما عقد الجابر لقاءات مع كبار مسؤولي القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الصينية، وتم خلال الاجتماعات مناقشة مستجدات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال والتكرير، والبتروكيماويات، والشحن والتخزين الاستراتيجي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات، واستكشاف فرص تطوير مشروعات البنية التحتية الصناعية، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكات الصناعية والتقنية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية.

وأكد الدكتور سلطان الجابر أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز على بناء الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مجدداً التزام الدولة الراسخ بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والسعي إلى إطلاق مشروعات جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المصالح المشتركة، ويُسرّع النمو المستدام في البلدين الصديقين.

يذكر أن الصين تُعدّ الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار، وحقق نمواً (على أساس سنوي) بنسبة 7% مدفوعاً بارتفاع الواردات (18%).

كما شهد الربع الأول من العام الجاري نمو التبادل التجاري غير النفطي بنحو 18%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو الصادرات التي ارتفعت بنحو 32.5%، وإعادة التصدير بنسبة 20.2%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.7%.

• التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ارتفع بنحو 18 % خلال الربع الأول من 2025.