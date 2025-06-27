«غرفة دبي» تعزز فرص توسع الشركات المحلية في القوقاز وجنوب شرق آسيا

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، أول سلسلة فعاليات مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»، للنصف الثاني من عام 2025، وذلك بهدف مساعدة الشركات المحلية على استكشاف آفاق التوسع في أسواق أرمينيا وجورجيا وماليزيا وكمبوديا.

وشهدت الفعالية حضور رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وسفير جورجيا لدى الدولة، جورج جانجغافا، والسفير فوق العادة والمفوض لمملكة كمبوديا في الكويت وقطر والإمارات والبحرين، سامان مان، إضافة إلى القنصل العام لماليزيا في دبي، محمد فضلي عمري عليمان، وسكرتير أول في سفارة أرمينيا بدولة الإمارات، فرغس هوفيبيان، والمدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه.

واستقطبت فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر» أكثر من 160 مشاركاً، وتم خلالها استعراض أهم الفرص التجارية والاستثمارية وآليات مزاولة الأعمال في الأسواق الأربع، كما تعرف الحضور عن كثب إلى معطيات القطاعات الاقتصادية الواعدة والاستراتيجيات الفعّالة لدخول تلك الأسواق وتحقيق النمو المستدام فيها.

وقال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نلتزم بتعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على اغتنام الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، وتحقيق النمو والتوسع بشكل مستدام انطلاقاً من المقومات التي تتميز بها دبي كمركز رائد للأعمال دولياً، ما يسهم في دعم تنافسية القطاع الخاص ونمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة».

وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لدعم توسّع شركات دبي في الأسواق الخارجية، مع استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أسواق أرمينيا وجورجيا وماليزيا وكمبوديا، وأعقب ذلك إقامة جلسة حوارية حول آفاق التجارة والاستثمار في تلك الأسواق.

ويحظى المشاركون في هذه اللقاءات بمعلومات معمقة حول الأسواق التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق، وإرشادات مزاولة الأعمال وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات وإبرام المشاريع المشتركة.