شراكة لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة في قطاع الطيران

وقّعت مجموعة الإمارات مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، لوضع إطار استراتيجي يسهم في تمكين مجتمع الشباب داخل المجموعة، وإلهام أجيال جديدة من المتخصصين في مجالي الطيران والسفر.

جاء توقيع المذكرة بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ووقّع المذكرة كلّ من نائب الرئيس للتوطين والشراكات الحكومية في مجموعة الإمارات، يوسف بن لاحج الفلاسي، ومدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد محمد النعيمي.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يُعدّ شباب مجموعة الإمارات ركيزة أساسية في مسيرتنا نحو الابتكار والنمو المستدام، فهم يمثّلون طاقات متجددة وأفكاراً واعدة تسهم في دفع عجلة التغيير الإيجابي داخل المجموعة وخارجها».

وأضاف سموّه: «تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الاتحادية للشباب تجسيداً لالتزامنا المتواصل، من خلال برنامج التوطين، بتهيئة بيئة تُمكّن الشباب الإماراتي من التطور والتميّز، تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031».

وتابع سموّه: «إن استثمارنا في الكفاءات الشابة ليس فقط استثماراً في المستقبل، بل هو ضمان لاستمرارية الريادة والنجاح، وسنواصل دعم وتمكين أجيال المستقبل، لضمان جاهزيتهم لقيادة دفة التطوير في قطاعي السفر والطيران، والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة».

بدوره، قال النيادي: «تجسّد هذه الشراكة امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن إيماناً راسخاً بأن الشباب هم القلب النابض لمستقبل الوطن، والمحرّك المحوري لعجلة النمو والتطور في مختلف القطاعات، ومن هذا المنطلق تأتي الاستراتيجيات الوطنية تجاه الشباب من خلال منحهم الفرص المثالية، وتوفير البيئة التي تتيح لهم إطلاق قدراتهم والإسهام الفاعل في صناعة مستقبل مستدام، يعكس طموحات الإمارات وريادتها».

وأضاف: «تأتي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المؤسسة الاتحادية للشباب ومجموعة الإمارات، لتُرسي إطاراً عملياً يعزز من حضور الكفاءات الإماراتية الشابة في قطاع الطيران، ويتيح لهم فرصاً حقيقية للتأهيل والتطوير والمشاركة الفاعلة في مشروعات وطنية رائدة، إذ نعمل من خلال هذه الشراكة على بناء جيل من القادة والخبراء الذين يمتلكون المهارات والمعرفة التي تُمكّنهم من قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي بكل كفاءة واقتدار».

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون مجموعة الإمارات والمؤسسة الاتحادية للشباب في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تمكين وتطوير وإشراك مجتمع الشباب ضمن المجموعة، وذلك بهدف مشترك يتمثّل في إعداد جيل من الخبراء والقادة الإماراتيين في قطاع الطيران.

أحمد بن سعيد:

• استثمارنا في الكفاءات الشابة ليس فقط استثماراً في المستقبل، بل هو ضمان لاستمرارية الريادة والنجاح.