بيان لـ"العربية للطيران" عن استئناف الرحلات

أعلنت "العربية للطيران" عن استئناف تدريجي لرحلاتها الجوية التي كانت قد علقتها مؤقتاً خلال الفترة السابقة، وذلك بالتزامن مع استمرار فتح المجال الجوي الإقليمي.

وأفادت الشركة بأن عمليات الاستئناف تتم بشكل تدريجي، داعية المسافرين إلى زيارة موقعها الإلكتروني للتحقق من حالة الرحلات والحصول على آخر التحديثات.

وذكرت الناقلة أن جميع المسافرين المتأثرين سيتم إخطارهم مباشرة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.

وأكدت "العربية للطيران" التزامها التام بـتطبيق أعلى معايير السلامة لركابها وأطقمها الجوية، مشيدة بتفهم المسافرين وصبرهم خلال هذه الفترة