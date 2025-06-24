«شوكولاتة دبي» ترفع أسعار الفستق في السوق المحلية

أكد مسؤولو شركات تجارية ومتاجر بيع مكسّرات أن أسعار الفستق ارتفعت في السوق المحلية بنسب راوحت بين 10 و15%، في أغلب الأنواع، فيما وصلت الزيادة إلى 82% في أحد الأصناف خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب بشدة على «شوكولاتة دبي» التي يعد الفستق أبرز مكوناتها، فضلاً عن تأثيرات التطورات الإقليمية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الرقابة المشددة على الأسعار في الإمارات، وتنوع جهات الاستيراد، منعا حدوث ارتفاعات أكبر في أسعار الفستق أسوة بما حدث عالمياً، لافتين إلى أن الارتفاعات السعرية لم تؤثر في الطلب على الفستق محلياً.

زيادة الطلب

وتفصيلاً، قال المدير العام لمؤسسة «نيوتراليسيوس» للتجارة العامة، معشوق أبوبكر، لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت أسعار الفستق محلياً، خلال الفترة الأخيرة، زيادات راوحت بين 10 و15%، نتيجة لارتفاع الطلب».

وأرجع أبوبكر الزيادة في أسعار الفستق إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير على «شوكولاتة دبي» محلياً وعالمياً، حيث تعد كريمة الفستق إحدى مكوناتها الرئيسة.

من جانبه، قال المسؤول في «محمصة الغزال» بالشارقة، محمد مصباح: «ارتفعت أسعار الفستق بجميع أنواعه، لاسيما الفستق الحلبي الذي يعد الأشهر والأعلى سعراً، خلال الفترة الأخيرة، بسبب عوامل عدة، أبرزها وجود طلب مرتفع على (شوكولاتة دبي) التي يدخل الفستق الفاخر ضمن مكوناتها الأساسية، فضلاً عن الأوضاع في المنطقة، وفي سورية، ما أثّر في انتظام إمدادات الفستق وارتفاع أسعاره».

وتابع: «ارتفع سعر الفستق الحلبي من 110 دراهم للكيلوغرام، إلى ما يراوح بين 180 و200 درهم للكيلوغرام، بنسبة ارتفاع راوحت بين 64 و82% تقريباً، في حين ارتفعت أسعار أصناف أخرى من الفستق بنسب تصل إلى 15% فقط».

ارتفاع الأسعار

في السياق نفسه، قال تاجر المكسّرات في دبي، مصطفى أحمد، إن «أسعار بعض أنواع الفستق ارتفعت محلياً بما يوازي 10 دراهم للكيلوغرام تقريباً، بما يوازي نسبة بين 10 و15%»، مرجعاً تلك الزيادة إلى ارتفاع الطلب، والإقبال على «شوكولاتة دبي» عالمياً.

ولفت أحمد إلى أن الرقابة المشددة على الأسعار في دولة الإمارات، وتنوع جهات الاستيراد، منعا حدوث ارتفاعات أكبر في أسعار الفستق، موضحاً أن الارتفاع السعري شمل مختلف أنواع الفستق، بما فيها الفستق الأميركي، والتركي، والإيراني، والسوري.

وتوقع أحمد أن تشهد أسعار الفستق مزيداً من الارتفاع عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، كما توقع وجود نقص في الإمدادات منه خلال الفترة المقبلة، نظراً لاعتماد عدد من التجار على الفستق الإيراني.

وأشار إلى أن أسعار الفستق تشهد اختلافات بحسب الحجم والمنشأ، وما إذا كانت تجارة الفستق جملة أو تجزئة، وفي محال داخل مراكز التسوق التجارية أو خارجها.

أما المسؤول بمحمصة في أبوظبي، راشد جميل، فرأى أن الزيادات السعرية للفستق لم تؤثر في الطلب، أو في مبيعات الفستق بصفة عامة، باعتبار أن تلك الزيادات ليست كبيرة، وتوقع لـ«الإمارات اليوم» أن تشهد أسعار بعض أنواع الفستق ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، نظراً للتطورات الإقليمية الأخيرة.

أزمة عالمية في إمدادات الفستق

ذكر تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» أن الارتفاع الهائل في أسعار «شوكولاتة دبي» أدى إلى أزمة عالمية في إمدادات سلعة الفستق، ما أدى إلى تفاقم النقص العالمي في هذا النوع من المكسّرات، وارتفاع أسعاره بشكل حاد.

وبحسب تقرير سابق نشرته «الإمارات اليوم»، فقد ظلت مخزونات الفستق تتضاءل بالفعل بعد حصاد مخيب للآمال، العام الماضي، في الولايات المتحدة، التي تعد المُصدّر الرئيس للفستق.

ولفت التقرير إلى شغف عالمي بشوكولاتة الفستق، إذ قال التاجر في شركة «سي جي هاكينغ» للمكسّرات، جايلز هاكينغ: «بسبب هذا الشغف، ارتفعت أسعار حبوب الفستق من 7.65 دولارات للرطل قبل عام إلى نحو 10.30 دولارات للرطل حالياً».

وأضاف: «لم يكن المعروض كافياً، لذا عندما يأتي صانعو (شوكولاتة دبي) ويشترون جميع الكميات التي تصل إليهم، فإن ذلك يترك بقية العالم يعاني نقصاً».

ولفت التقرير إلى إحصاءات لمكتب الجمارك الإيراني، كشفت أن إيران، ثاني أكبر منتج للفستق في العالم، صدّرت فستقاً إلى دولة الإمارات بنسبة 40% أكثر في الأشهر الستة حتى مارس 2025، مقارنة بصادراتها خلال 12 شهراً السابقة.

ووفقاً لعضو مجلس إدارة جمعية الفستق الإيرانية، لبهروز آغا، فإن النقص في الفستق يمثل تراجعاً حاداً عن الوضع في عام 2023، حين تجاوز العرض العالمي للفستق الطلب، ما أدى إلى انخفاض الأسعار، وتابع: «كان ذلك في الوقت نفسه تقريباً الذي انطلقت فيه (شوكولاتة دبي)، وانتشرت تدريجياً على نطاق واسع في أنحاء العالم».