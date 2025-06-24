«جمارك دبي» تفوز بجائزة دولية

حققت دائرة جمارك دبي إنجازاً بفوزها بجائزة «Harvard Business Awards Council» للقيادات النسائية، في خطوة تعكس التقدير الدولي لدور «جمارك دبي» في تمكين القيادات النسائية، للإسهام في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.

وأفادت الدائرة بأن مديرة إدارة إسعاد العملاء مديرة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في «جمارك دبي»، إيمان بدر السويدي، نالت الجائزة والميدالية الذهبية خلال حفل أُقيم بالجمعية الملكية للفنون والصناعات والتجارة في لندن، وفازت السويدي بالجائزة تقديراً لدورها في تعزيز الابتكار والإبداع، والإسهام في تشكيل ملامح القيادة الجمركية عالمياً.