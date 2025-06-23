«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز الشراكات في كازاخستان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من القنصلية العامة لكازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، القنصل العام لجمهورية كازاخستان، ألماز تاسبولات.

وأكد العويس حرص «غرفة الشارقة» على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية مع كازاخستان، مشيراً إلى التزام الغرفة بتقديم التسهيلات والخدمات النوعية التي تضمن نجاح استثمارات الشركات الكازاخية في الشارقة.