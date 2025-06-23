«فلاي دبي» تعلّق رحلاتها إلى 5 وجهات حتى نهاية يونيو 2025

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، تعليقاً مؤقتاً لرحلاتها الجوية من عدد من الدول والمطارات وإليها، بسبب الأوضاع الراهنة، وإغلاق بعض الممرات الجوية في المنطقة.

وقالت الشركة، في تحديث على موقعها الإلكتروني، إن التعليق يشمل الرحلات من إيران وإليها، والعراق، وإسرائيل، وسورية، وسانت بطرسبرغ، وذلك حتى 30 يونيو الجاري، وأكدت «فلاي دبي» أن المسافرين الذين يخططون للمرور عبر دبي، وكانت وجهتهم النهائية إحدى الوجهات المذكورة، لن يتم قبولهم للسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

ودعت الناقلة المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات إلى مراجعة خيارات إعادة الحجز عبر خدمة إدارة الحجز على موقع الشركة الإلكتروني، أو التواصل مع وكلاء السفر المعتمدين، كما طلبت من المسافرين التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، لضمان تلقي إشعارات الشركة في الوقت المناسب. وأوصت «فلاي دبي» المسافرين من مطار دبي الدولي وإليه بالتحقق من حالة الرحلات عبر موقعها الإلكتروني.