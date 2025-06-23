«الاقتصاد والسياحة» تستعرض تجربة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني

استعرض وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي «SPIEF 2025»، الذي عقد من 18 حتى 21 يونيو الجاري، تحت شعار «القيم المشتركة: أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب»، تجربة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وقال بن طوق إن اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين في روسيا مثلت خطوة لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مجتمعَي الأعمال، مؤكداً أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات شهدت تسليط الضوء على دعم مسارات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المتقدمة، لاسيما الاقتصاد الجديد، والسياحة، وريادة الأعمال، والصناعة، والزراعة، والأمن الغذائي، والنقل، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المنتدى منصة لتعزيز استفادة الشركات الإماراتية من فرص الشراكة والتعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، مع قاعدة عريضة من صناع القرار والمستثمرين من الدول المشاركة.

واستعرض وزير الاقتصاد والسياحة، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «نظرة جديدة على الإنتاجية: التكيف والنمو في عالم متغير»، تجربة دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني، الذي نجح في تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات، تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، لاسيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 75.5% بنهاية العام الماضي، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% خلال العام 2024.

وسلط الضوء على تطورات السياسات الاقتصادية الوطنية التي تعزز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في أسواق الدولة، والتي تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية، وكذلك رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

كما شهد بن طوق وحاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، توقيع مذكرة تفاهم بين مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - «مجموعة كيزاد»، وشركة

ZSK GlasspromLLC (Ecookna) المتخصصة في صناعة الزجاج والنوافذ الشفافة في روسيا، والتي تهدف إلى إنشاء مصنع للزجاج في أبوظبي.