السياحة الصيفية في الإمارات تشهد تحولاً جذرياً خلال العقدين الماضيين

شهدت السياحة الصيفية في الإمارات تحولاً جذرياً خلال العقدين الماضيين، من موسم يُعد الأقل جذباً للزوار إلى فترة نشطة تتخللها حملات ترويجية كبرى، ومواسم تخفيضات، وفعاليات ترفيهية داخلية ضخمة، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى.

ونجحت الإمارات في تطوير مراكز تسوق ضخمة تعد من بين الأضخم عالمياً كدبي مول وغيره، ومتاحف، ومرافق ترفيهية مغطاة بالكامل، مثل «سكي دبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، وعالم فيراري، و«سي وورلد جزيرة ياس».

وأكد خبراء ومسؤولون في القطاع السياحي المحلي، أن الموسم الصيفي الحالي سيشهد نمواً في الحركة السياحية بفعل ما تمتلكه الدولة من مرافق ترفيهية مغطاة وبنى تحتية عالمية المستوى، ووسط الفعاليات التي تم الإعلان عنها في مختلف الإمارات، ومع العروض الفندقية الشاملة والمخصصة لشرائح معينة.

وتركّز الإمارات خلال موسم الصيف على جذب السياحة العائلية وسياحة الفعاليات، من خلال سلسلة من المهرجانات والفعاليات في مختلف إمارات الدولة.

وتقام بين 27 يونيو الجاري و31 أغسطس المقبل مفاجآت صيف دبي، لتقدم مجموعة مشوقة من تجارب التسوق، والسحوبات، والجوائز، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة الثقافية لسكان وزوار المدينة من كل الأعمار والجنسيات.

وتعمل عروض صيف الشارقة على جذب الزوّار والمقيمين إلى فعالياتها التي تعزز تنشيط الحركة التجارية والسياحية في الإمارة، وفي الوقت نفسه توفر للمستهلكين موسماً للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة.

وتوقعت مديرة إدارة تنمية السياحة في وزارة الاقتصاد، عائشة عبدالرب العفيفي، أن يشهد صيف هذا العام نشاطاً سياحياً مكثفاً، بفضل ما تشهده الدولة من فعاليات متنوعة، وزيادة أعداد الفنادق التي ارتفعت بنسبة 2% في الربع الأول من عام 2025، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وليالي الإقامة، ما يعكس استعداد القطاع لاستقبال صيف نشط من حيث الإقبال.