وكالات سفر تنصح المتعاملين بتجنب إلغاء التذاكر أو تعديل الحجوزات استباقياً

نصح خبراء ومسؤولون في قطاع السفر والسياحة المسافرين بتجنّب تغيير أو إلغاء حجوزاتهم بشكل استباقي، وذلك في ظل استمرار تداعيات إغلاق المجال الجوي في أجزاء واسعة من المنطقة، وتواصل تطورات الأوضاع بوتيرة متسارعة.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن شركات الطيران هي الجهة المعنية بإعادة جدولة الرحلات أو إعادة الحجز مجاناً في حال تعذر تشغيل الرحلة، لافتين إلى أن أي قرار فردي من المسافر بإلغاء الحجز أو تغييره قبل صدور قرار رسمي من الناقلة، قد تترتب عليه رسوم إضافية، في حين تتحمل شركات الطيران مسؤولية التعديل من دون رسوم عندما تكون الإلغاءات أو التغييرات بسبب الظروف التشغيلية.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«شركة دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، إن «شركات الطيران والآلاف من المسافرين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد، فرض تأجيل أو إلغاء العديد من الرحلات إلى وجهات إقليمية، مثل الأردن ولبنان وسورية والعراق وإيران، وبينما تتابع الناقلات الجوية تطورات الوضع عن كثب، يبرز أمام المسافرين سؤال جوهري: ما الخيار الأنسب للتعامل مع التذاكر المتأثرة بهذه المستجدات؟».

وأضاف: «الأفضل للمسافرين الانتظار وعدم التسرع في تغيير الحجوزات، فشركات الطيران تتابع التطورات لحظة بلحظة، وتتخذ القرارات اللازمة بشأن إعادة جدولة الرحلات أو إعادة الحجز مجاناً في حال تعذر تشغيل الرحلة».

وأوضح أهلي أن «شركات الطيران تتواصل مع عملائها بشكل مباشر لإبلاغهم بأي تحديثات، ولهذا من المهم للغاية أن يقوم المسافرون بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر قنوات الحجز الرسمية».

ولفت إلى أن «بعض شركات الطيران الأخرى قد لا تخاطب المسافرين في الوقت المناسب، ما يفرض على المسافرين المبادرة بمتابعة مستمرة لحالة الرحلة عبر المواقع الرسمية»، مشيراً إلى أن «بعض الوجهات قد تتأثر بشكل غير مباشر بإغلاق المجال الجوي، ما يتطلب قدراً أكبر من المتابعة».

وذكر أن شركات الطيران أعلنت حزمة حلول مرنة لضمان حقوق المسافرين، وتقليل آثار الإرباك الذي سببه إغلاق الأجواء، وتشمل هذه الحلول الاحتفاظ بالتذكرة للسفر لاحقاً، ويُعدّ هذا الخيار الأنسب للمسافرين الذين يخططون لإتمام رحلتهم بمجرد عودة الأوضاع إلى طبيعتها، إلى جانب حلول أخرى تتمثّل في استرداد قيمة التذكرة أو إعادة الحجز.

من جانبه، قال المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، ياسين دياب: «يتسم الوضع الراهن بتطورات سريعة، وقد تتبدل في أي لحظة، وقد تتمكن شركة الطيران من تشغيل الرحلة كما هو مخطط لها»، وأضاف دياب: «من الأفضل أن يترك المسافر، الخيار لشركة الطيران، ففي حال ألغت الناقلة، الرحلة من جانبها، فإنها ستتولى إعادة الحجز للمتعامل من دون أي كُلفة إضافية، أما إذا بادر المسافر بالإلغاء أو التغيير تحسباً، فقد يضطر لاحقاً إلى دفع رسوم إضافية عند إعادة الحجز».

وأوضح أن «شركات الطيران تعمل ضمن منظومة متكاملة وتخضع لتوجيهات سلطات الطيران المدني في كل دولة، ما يجعل قراراتها بخصوص تشغيل الرحلات مرتبطة بهذه التعليمات، لذلك فإنها تغير جداول رحلاتها بناء على التعليمات التي قد تتغيّر في أي لحظة».

وأشار إلى أن شركات الطيران تتيح أمام المسافرين إعادة الحجز من دون رسوم تغيير، حيث يمكن للمسافرين تعديل حجوزاتهم إلى تواريخ لاحقة أو حتى تغيير الوجهة، بحسب شروط كل ناقلة، ومن دون تحمّل أي رسوم إضافية مرتبطة بالتغيير، ويمثّل هذا الخيار حلاً عملياً لمن لديهم مرونة في مواعيد السفر.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور: «إذا كان لدى المسافرين مخاوف من احتمال إلغاء الرحلة، فإن الأفضل أن يتركوا القرار لشركة الطيران، ففي حال تقرر إلغاء الرحلة، ستقوم الناقلة بإعادة الحجز للركاب المتأثرين مجاناً من دون أن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية».

وأكد منصور أن «التسرع في تعديل الحجز قد يضع المسافر في موقف معقد، عند إعادة ترتيب رحلته، خصوصاً في ظل الأوضاع غير المستقرة»، مشيراً إلى أن شركات الطيران تتيح أيضاً للمسافرين المتأثرين، خيار استرداد كامل قيمة التذكرة نقداً، سواء تم الحجز مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للناقلة أو عبر وكيل السفر، إلا أن عملية الاسترداد قد تستغرق بعض الوقت بسبب ضغط الطلبات الحالي.

وقال: «تُقدم بعض الناقلات، خيار الحصول على قسيمة بقيمة التذكرة المدفوعة، يمكن استخدامها لاحقاً لحجز رحلات جديدة».

وتابع منصور: «تنصح شركات الطيران جميع المسافرين بالتواصل المباشر مع مكاتبها أو وكلاء السفر المعتمدين لتحديد الخيار الأنسب، والتحقق من تحديثات الرحلات بشكل دوري عبر المواقع الرسمية، كما تنصح بتحديث بيانات الاتصال عبر خدمة (إدارة الحجز) لضمان تلقي آخر المستجدات بخصوص الرحلة».