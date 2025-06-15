"طيران الإمارات": قائمة بالرحلات الملغاة اليوم وغدا إلى 4 دول

أعلنت شركة "طيران الإمارات" إلغاء عدد من رحلاتها المجدولة من وإلى عدة وجهات في المنطقة يومي 15 و16 يونيو 2025، وذلك في إطار الظروف التشغيلية الراهنة بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الناقلة أن الرحلات الملغاة تشمل وجهات في إيران والعراق ولبنان والأردن، داعية المسافرين المتأثرين إلى التواصل مع مكاتب الشركة أو وكلاء السفر لإعادة الحجز أو ترتيب خطط سفر بديلة.

الرحلات الملغاة وفق الجدول المعلن:

15 يونيو 2025

EK977 / EK978: دبي – طهران – دبي

EK979 / EK980: دبي – طهران – دبي

EK945 / EK946: دبي – البصرة – دبي

EK941 / EK942: دبي – بغداد – دبي

EK957 / EK958: دبي – بيروت – دبي

EK953 / EK954: دبي – بيروت – دبي

EK903 / EK904: دبي – عمّان – دبي

EK905: دبي – عمّان



16 يونيو 2025

EK906: عمّان – دبي