شركات: التوسّع في طرح السيارات الكهربائية يتيح للمتعاملين بدائل وخيارات متنوّعة

أكد مسؤولو شركات ووكلات سيارات أن أسواق الدولة تشهد منذ بداية العام الجاري 2025 مظاهر تنافسية وتوسّعاً غير مسبوق في طرح طرز جديدة لمركبات كهربائية، ما يتيح للمتعاملين بدائل وخيارات جديدة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الإطلاق الموسع للمركبات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، رفع التنوّع والبدائل أمام المتعاملين سواء في الأسعار أو المواصفات، لافتين إلى أسعار تبدأ من 99.9 ألف درهم، في توجه لطرح سيارات كهربائية بأسعار تقارب المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود.

وقال مدير المبيعات لعلامة «جي إي سي» في «شركة قرقاش للسيارات»، خالد العسل، إن «أسواق الإمارات شهدت منذ بداية العام الجاري وحتى الفترة الحالية توسّعاً غير مسبوق في طرح طرز وموديلات جديدة للمركبات الكهربائية، وهو ما ظهر بشكل لافت عبر الإعلان عن إطلاق سيارات كهربائية، ما يعزز من مكانة الدولة، سوقاً مهمة في قطاع المركبات الكهربائية والخضراء».

وكشف أن «الشركة طرحت تحت علامة (جي إيه سي)، ثلاث مركبات كهربائية دفعة واحدة في أسواق الإمارات، بمواصفات وأسعار تبدأ من 99.9 ألف درهم، في توجه لطرح سيارات كهربائية بأسعار تقارب التقليدية التي تعمل بالوقود»، لافتاً إلى أن المعتاد هو أن معظم أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة.

وأكد أن «التنوع في طرز المركبات الكهربائية الجديدة يدعم انتشارها ويوفر بدائل أكثر تنوعاً للمتعاملين، ويتواكب مع خطط الدولة في التوجه التدريجي للمركبات الخضراء الصديقة للبيئة».

وأشار العسل إلى أن لدى الشركة خططاً لطرح طرز إضافية لمركبات خضراء، سواء كهربائية أو هجينة في أسواق الإمارات قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يتواكب مع مظاهر التنافسية وسياسات التحول للتنقل الأخضر المستدام في الدولة.

من جانبه، اتفق نائب الرئيس للتسويق والمنتج في «كيا الشرق الأوسط وإفريقيا»، أحمد سدودي، على أن أسواق الدولة تشهد مظاهر توسّع كبيرة في طرح طرز جديدة من المركبات الكهربائية.

وقال: «لدى الشركة خطط توسع بطرح طرز جديدة من المركبات الصديقة للبيئة خلال الفترة المقبلة، سواء السيارات التي تعمل بالكهرباء بالكامل أو الهجينة».

في السياق نفسه، قال رئيس تطوير الأعمال في «شركة الغرير للسيارات»، ريكي مولينز، إن طرح طرز جديدة للمركبات الكهربائية، يعزز الخيارات والبدائل المتنوعة أمام المستهلكين. وأكد أن الأسواق المحلية تشهد توسعاً غير مسبوق في طرح مركبات كهربائية جديدة منذ بداية العام الجاري 2025، لافتاً إلى أن الشركة طرحت للمرة الأولى في المنطقة عبر علامة «إكسيد»، طرزاً كهربائية وهجينة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن التوسّع في طرح طرز سيارات كهربائية جديدة يُشكل حافزاً داعماً لزيادة الطلب على تلك السيارات، مع توافر بدائل تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة.

وقال رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، سليمان الزبن، إن «أسواق الإمارات شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً متسارعاً في توسع الشركات بطرح طرز جديدة للمركبات الكهربائية أو الهجينة، ما سينعكس إيجاباً على الأسواق عبر رفع الحصص السوقية لتلك المركبات».

وأضاف أن زيادة عدد الموديلات الجديدة من السيارات الكهربائية ستزيل بعض التحديات السابقة في ذلك القطاع، عبر توفير بدائل مناسبة في السعر والمواصفات مقارنة بفترات سابقة كانت الأسواق تشهد فيها محدودية في الطرز المطروحة من حيث الأسعار أو المواصفات.

وأكد أن لدى الشركة خططاً مختلفة للتوسع في طرح مزيد من الطرز الجديدة للمركبات الكهربائية والهجينة خلال المرحلة المقبلة.