تحالف لبناء أول محطة نووية بكازاخستان

قالت وكالة الطاقة الذرية في كازاخستان، أمس، إن الاختيار وقع على شركة «روس آتوم» الروسية الحكومية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية المملوكة للدولة (سي.إن.إن.سي) لقيادة اتحادين منفصلين لبناء أولى محطات الطاقة النووية في البلاد.

وكازاخستان من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، لكنها تعتمد حالياً في الغالب على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، بدعم من بعض المحطات الكهرومائية وقطاع الطاقة المتجددة المتنامي.

وفي أكتوبر أجرت كازاخستان استفتاء أيد بناء محطات نووية. وتقول البلاد إنها تخطط لامتلاك القدرة على إنتاج 2.4 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2035.