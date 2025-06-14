إطلاق شركة «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة»

أعلنت مجموعة «جي 42»، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتابعة لدولة الإمارات، عن إطلاق «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة»، وهي شركة تابعة للمجموعة تتخذ من لندن مقراً لها.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الشركة الجديدة تركز على تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المصممة للقطاع الخاص في أوروبا والمملكة المتحدة، والتعاون مع الحكومات والشركات لتعزيز بناء البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وسيترأس الشركة الجديدة بشكل مشترك كل من عضو مجلس الإدارة الدولي في شركة «World Wide Technology»، عمر مير، والمستشار العام لمجموعة «جي 42»، مارتي إيدلمان.