«العربية للطيران» تلغي رحلاتها إلى 10 دول

أعلنت "العربية للطيران" عن إلغاء رحلاتها الجوية مؤقتًا من وإلى 10دول يومي 13 و14 يونيو 2025، نظرًا للوضع الحالي وإغلاق المجال الجوي.

وتضم قائمة الدول إيران، العراق، الأردن، روسيا، أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، جورجيا، قيرغيزستان وكازاخستان.

وقد تواجه بعض الرحلات الأخرى تأخيرات أو تغييرات في مسارها.

يُنصح المسافرون بالتحقق من حالة الرحلات عبر الموقع الإلكتروني airarabia.com أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء. وسيتم إبلاغ العملاء المتأثرين بالإلغاء بشكل مباشر. يرجى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية للشركة.