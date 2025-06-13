«الاتحاد للطيران» تجري بعض التعديلات عن رحلاتها

أعلنت الاتحاد للطيران عن إجراء بعض التعديلات على رحلاتها عبر المنطقة بعد إغلاق المجالات الجوية نظرا للظروف الإقليمية الراهنة.

13 يونيو:

• الرحلات رقم EY595 ورقم EY596 ورقم EY593 ورقم EY594 ورقم EY597 ورقم EY598 بين أبوظبي وتل أبيب - إلغاء

• الرحلة رقم EY590 من عمان إلى أبوظبي – تأخير مطول

14 يونيو

• الرحلتان رقم EY595 ورقم EY596 بين أبوظبي وتل أبيب – مجدولة للتشغيل حاليا لكنها قد تتعرض للتأخير

• الرحلة رقم EY589 من عمان إلى أبوظبي - مجدولة للتشغيل حاليا لكنها قد تتعرض للتأخير

وقالت الاتحاد للطيران : "ومن المرجح تغيير مسار عدد من الرحلات نظرا إلى إغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط.

ولن يسمح للمسافرين في رحلات عبور عبر أبوظبي على الرحلات الملغاة بالسفر من مطار المغادرة.

إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات".

وأكدت في بيان لها :"تتولى فرق العمل التابعة للاتحاد للطيران مساعدة الضيوف في ترتيبات سفرهم. يرجى من الضيوف الكرام الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة etihad.com، أو على تطبيق الأجهزة المحمولة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 600 555 666 (الإمارات)".

وأضافت قائلة: "تحتل سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا ونأسف عن أي إزعاج قد يطرأ جراء هذا الإلغاء".