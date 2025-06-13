«الإمارات دبي الوطني».. أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2025

فاز بنك الإمارات دبي الوطني بثماني جوائز مرموقة، خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2025».

وذكر البنك، في بيان، أمس، أنه تفوق على أدائه في نسخة العام الماضي من حفل الجوائز، حيث حصد العام الجاري خمس جوائز إقليمية في مقدمتها جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط»، تقديراً لأدائه المالي الاستثنائي في العام الماضي، إذ بلغ صافي أرباحه 23 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 7%، فيما حققت محفظته الائتمانية نمواً ممتازاً أيضاً.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني الأفضل أيضاً في ابتكارات التمويل المستدام، حيث فاز بجائزتَي «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في الشرق الأوسط»، و«أفضل صفقة للحوكمة البيئية والاجتماعية في الشرق الأوسط 2025». ومع ارتفاع إيراداته من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11%، فإن هذا الأداء يعكس التزام البنك بريادة الأعمال، والتنويع الاقتصادي، والابتكار الرقمي، ما أكسبه جائزة «أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط».

وحاز البنك أيضاً جائزة «أفضل بنك لتجربة العملاء في الشرق الأوسط»، لإحداثه تحولاً شاملاً في تجربة العملاء على مدار الـ18 شهراً الماضية.

وحقق البنك نجاحاً كبيراً كذلك على المستوى المحلي مع فوزه بثلاث جوائز عن «أفضل بنك في دولة الإمارات»، و«أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في الإمارات»، و«أفضل بنك استثماري بمجال أسواق الأسهم في الإمارات لعام 2025»، ويعود ذلك إلى تحقيقه نمواً في الأصول بنسبة 16% على أساس سنوي، ومنحه قروضاً جديدة بقيمة 160 مليار درهم، والحفاظ على حصة الثلث في سوق بطاقات الائتمان بدولة الإمارات.