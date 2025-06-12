100 مليار درهم الإيرادات السنوية لـ «الفرانشايز» في الإمارات

نظّمت «رابطة الإمارات للفرانشايز»، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، «ملتقى الفرانشايز يجمعنا والابتكار يقودنا»، احتفاء بـ«اليوم العالمي للفرانشايز»، الذي يُنظّم يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني لشهر يونيو، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبمشاركة نخبة من روّاد الأعمال وصُنّاع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنيين والمهتمين بقطاع الامتياز التجاري.

ويشهد قطاع «الفرانشايز» (الامتياز التجاري) نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، حيث تجاوزت إيرادات هذا القطاع في دولة الإمارات 100 مليار درهم سنوياً، في حين بلغت الإيرادات العالمية لـ«الفرانشايز» أكثر من ستة تريليونات درهم، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تُقدّر القيمة الإجمالية للسوق بما يزيد على 120 مليار درهم.

ويضم القطاع أكثر من مليونَي شركة «فرانشايز» حول العالم، توفّر فرص عمل لأكثر من 19 مليون شخص، ما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصادات وتعزيز ريادة الأعمال.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز الوعي بأهمية قطاع الامتياز التجاري، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين روّاد الأعمال، باعتباره أحد أكثر النماذج نجاحاً واستدامة في نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق العلامات التجارية المحلية والإقليمية.

وقالت رئيسة «رابطة الإمارات للفرانشايز»، نور التميمي، إن «الاحتفال بـ(اليوم العالمي للفرانشايز) جاء تأكيداً للمكانة التي يحظى بها هذا القطاع في منظومة الاقتصاد الإماراتي، خصوصاً في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال»، وأكدت أن «(الفرانشايز) يمثّل اليوم أداة عملية لتنمية الأعمال من خلال نموذج يُمكّن روّاد الأعمال من العمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، تتيح لهم الاستفادة من المعرفة والتدريب والدعم المؤسسي».