للمرة الأولى.. «مفاجآت صيف دبي» يقدم 3 تجارب تسوّق على فترات مختلفة

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال اللقاء الدوري الأول مع الشركاء لعام 2025، عودة مهرجان «مفاجآت صيف دبي»، من 27 يونيو الجاري إلى 31 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب متنوعة من التسوّق على فترات مختلفة، تشمل عروض عطلة الصيف وتخفيضات صيف دبي الكبرى وموسم العودة إلى المدارس.

وشهد اللقاء إطلاق حملة تسويقية ترويجية بعنوان «Dubai. That’s How You Summer»، لترسيخ مكانة دبي وجهةً صيفيةً مميّزةً، كما أطلقت الدائرة حملة تسويقية عالمية بعنوان «Find Your Story».

وسلّط اللقاء الضوء على أبرز المبادرات التي عززت جهود إمارة دبي الرامية إلى الارتقاء بقيم المجتمع وسهولة الوصول والاستدامة، بما فيها حصول دبي رسمياً على شهادة «وجهة سياحية معتمدة للتوحد»، حيث إن هناك أكثر من 300 فندق في طور الحصول على شهادة الاعتماد، لتوفير إقامة مريحة وملائمة للذين يعانون التوحد.

عرض شامل

وتفصيلاً، نظّمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، اللقاء الدوري الأول مع الشركاء لعام 2025، بهدف إطلاع الجهات المعنية على آخر مستجدات قطاع السياحة في دبي والإنجازات التي حققها، وكذلك آخر التوجهات التي يشهدها القطاع على مستوى العالم، وذلك في سياق تعزيز نهج التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي تتميّز به دبي بما يضمن مسيرة نمو قطاع السياحة.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن اللقاء الذي أُقيم في «كوكا كولا أرينا»، جمع أكثر من 1300 شخصية بارزة من قادة القطاع والمتخصصين في الضيافة والطيران والتجزئة والمأكولات والمشروبات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وتضمن برنامج اللقاء، بحضور المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، عرضاً شاملاً لأبرز المستجدات حول مؤشرات أداء قطاع الضيافة في الإمارة، إلى جانب الحملات التسويقية العالمية والمهرجانات والفعاليات المختلفة وكذلك الأولويات الاستراتيجية للفترة المقبلة من العام الجاري.

زيادة عدد الزوّار

وأظهرت أحدث الإحصاءات المتعلقة بالقطاع، أن دبي استقبلت 7.15 ملايين زائر دولي، بين يناير وأبريل 2025، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويشكل هذا النجاح استمرارية للأداء القياسي الذي شهده عام 2024 بتسجيل 18.72 مليون زائر دولي، وذلك للعام الثاني على التوالي الذي تسجل فيه المدينة نمواً قياسياً.

كما بلغت السعة الفندقية في دبي 153 ألفاً و534 غرفة، مع نهاية أبريل الماضي، فيما شهدت مؤشرات الأداء لقطاع الضيافة معدلات نمو كذلك.

وجهة معتمدة

وسلّط اللقاء الضوء على أبرز المبادرات التي عززت جهود إمارة دبي الرامية إلى الارتقاء بقيم المجتمع وسهولة الوصول والاستدامة، بما فيها حصول دبي رسمياً على شهادة «وجهة سياحية معتمدة للتوحد»، لتكون الأولى في النصف الشرقي من الكرة الأرضية.

وأسهمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الجهود المشتركة للحصول على هذا التصنيف العالمي الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر «IBCCES»، حيث تم تدريب أكثر من 70 ألف شخص من خلال دورة اضطراب التوحد والإدراك الحسي المقدمة من كلية دبي للسياحة، وهناك أكثر من 300 فندق في طور الحصول على شهادة الاعتماد، لتوفير إقامة مريحة وملائمة للذين يعانون التوحد.

وينسجم هذا الإنجاز مع الأولويات الرئيسة لأجندة دبي الاقتصادية «33D»، التي تعزز تنمية المواهب والشمولية الاجتماعية وجودة الحياة.

«مجتمعات دبي»

كما تم تسليط الضوء، خلال اللقاء، على إطلاق منصة «مجتمعات دبي» في أبريل الماضي، التي تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية وقيم التسامح والتعايش، إذ تتيح المنصة الوصول إلى أكثر من 100 مجتمع باهتمامات متنوعة، وتوفر هذه المجموعات للمستخدمين فرصة مميّزة للتواصل مع الآخرين الذين يتشاركون الاهتمامات ذاتها، ما يعزز الانتماء والإبداع.

حملات تسويقية

وشهد اللقاء إطلاق حملة تسويقية بعنوان «Dubai. That’s How You Summer»، وتم الترويج لها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل العديد من سفراء دبي، وترسخ الحملة مكانة دبي وجهةً صيفيةً مميّزةً، تجمع بين الاسترخاء والأنشطة المشوقة.

كما أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي حملة تسويقية عالمية بعنوان «Find Your Story»، من بطولة ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي، ويستعرض الفيلم الترويجي، المغامرات المشوقة التي يمكن للمسافرين الاستمتاع بها في الإمارة، حتى عند زيارتها كمحطة توقّف قصيرة، كما يسلّط الضوء أيضاً على المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في دبي ومعالم الإمارة المعمارية المتميّزة.

«مفاجآت صيف دبي»

وتم إعلان عودة مهرجان «مفاجآت صيف دبي»، الذي سيقام من 27 يونيو الجاري إلى 31 أغسطس المقبل، ليقدم مجموعة من تجارب التسوّق والسحوبات والجوائز والفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية لسكان وزوّار المدينة من الأعمار والجنسيات كافة.

وللمرة الأولى في تاريخ «مفاجآت صيف دبي»، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب متنوعة من التسوّق على فترات مختلفة، هي عروض عطلة الصيف وتخفيضات صيف دبي الكبرى وموسم العودة إلى المدارس.

وستشمل كل فترة إطلاق عروض ترويجية حصرية وجديدة كلياً، ومكافآت لا حصر لها، وفعاليات مميّزة داخل مراكز التسوّق، ما يسهم في الارتقاء بقطاع التجزئة في المدينة نحو آفاق جديدة.

أداء استثنائي

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «سجل قطاع السياحة في دبي أداء استثنائياً منذ مطلع العام الجاري، ليستكمل الزخم الذي شهده في عام 2024، وهو ما يؤكد استمرارية الدعم الذي يقدمه شركاؤنا والجهات المعنية».

وأضاف: «في ضوء هذه الجهود، نجحت دبي في ترسيخ ريادتها السياحية على الساحة العالمية، مع الإسهامات التي قدمتها العديد من القطاعات، ومنها الضيافة والطيران وتجارة التجزئة والمأكولات وفنون الطهي، وقد تمكنا من خلال هذا التعاون المشترك من مواجهة التحديات، وترسيخ مكانة الإمارة، فضلاً عن الإسهام في رسم التوجهات العالمية لقطاع السياحة».

وأكد كاظم: «نواصل العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال التركيز على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية ودعم الابتكار، وتوفير تجارب متطورة تدعم مكانة دبي بصفتها أفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

ركائز مهمة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يزخر جدول فعاليات دبي بالمهرجانات والمواسم والأنشطة التي تعكس الرؤية الطموحة والمبدعة للإمارة، الأمر الذي يؤكد التزامنا بالابتكار والتميّز والريادة العالمية».

وأضاف: «لا تقتصر أهمية هذه التجارب عالمية المستوى على تشجيع الزوّار على القدوم إلى دبي فحسب، بل هي بمثابة ركائز مهمة لاقتصادنا، ابتداء من قطاع التجزئة والضيافة والطيران، وصولاً إلى فعاليات الأعمال». وتابع الخاجة: «تواصل هذه الفعاليات تقديم العديد من الفرص الفريدة لمجتمعاتنا، ومنهم الزوّار وسكان الإمارة، حيث تتيح لهم الاستمتاع بعروض الإمارة والمزايا الفريدة التي توفرها، ونواصل التزامنا بتقديم تجارب فريدة وإحداث تأثير مستدام على مدار العام، وذلك استناداً إلى الزخم الكبير لنجاحاتنا السابقة وتطلعاتنا لبقية العام الجاري بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه».

1200 رخصة مطاعم جديدة في 2024

كشف التقرير السنوي لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي، الذي نشرته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أخيراً، أن الإمارة أصدرت نحو 1200 رخصة مطاعم جديدة في عام 2024، كما تعكس النسخة الرابعة من «دليل ميشلان دبي»، التي تم إطلاقها الشهر الماضي، نمو قطاع المطاعم في الإمارة، وتشمل النسخة الرابعة من الدليل 119 مطعماً تمثّل 35 مطبخاً عالمياً، ما يشكل زيادة بنسبة 12.3% مقارنة بـ106 مطاعم في عام 2024، بما في ذلك أول مطعمين حائزين «ثلاثة نجوم ميشلان» في دبي، كما تشمل النسخة الجديدة من الدليل ثلاثة مطاعم حائزة «نجمتَي ميشلان»، و14 مطعماً حائزة «نجمة ميشلان»، و22 مطعماً حائزة جائزة «بيب غورماند»، وثلاثة مطاعم حصلت على «نجمة ميشلان الخضراء».

مهرجانات وفعاليات

يزخر تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة بالمهرجانات والمواسم والفعاليات المشوقة، في النصف الثاني من العام الجاري، بما فيها مهرجان دبي للمفروشات، وتحدّي دبي للياقة، ومهرجان دبي للتسوّق. كما تم الإعلان عن مجموعة من فعاليات الأعمال التي ستستضيفها دبي، والتي تجذب آلاف المشاركين، ما يعكس مكانة دبي بصفتها وجهةً رائدةً للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

عصام كاظم:

• دبي نجحت في ترسيخ ريادتها السياحية عالمياً، مع إسهامات العديد من القطاعات.

أحمد الخاجة:

• جدول فعاليات دبي يزخر بالمهرجانات والأنشطة التي تعكس الرؤية الطموحة والمبدعة للإمارة.

• 300 فندق في طور الحصول على «شهادة الاعتماد» لتوفير إقامة ملائمة لذوي التوحد.

• تجارب «مفاجآت صيف دبي» تشمل: عروض عطلة الصيف، وتخفيضات صيف دبي الكبرى، وموسم العودة إلى المدارس.