مطارات دبي: 10 نصائح وإرشادات للمسافرين في ذروة الصيف

قدمت مطارات دبي وضمن جهودها الهادفة لتوفير تجربة سفر أكثر راحةً وسلاسة في مطار دبي الدولي، 10 نصائح وإرشادات للضيوف المسافرين خلال الأسابيع المقبلة في ذروة موسم الصيف، لضمان بداية مُيسّرة لرحلاتهم.

وتتمثل هذه النصائح والإرشادات في:

1- يمكن للمسافرين على متن طيران الإمارات الاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر المبكر أو من المنزل أو عبر الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى مراكز إنجاز إجراءات السفر المتاحة بمواقع مختلفة داخل المدينة.

2- يتعين على المسافرين على متن شركات الطيران الأخرى الحضور إلى مطار دبي الدولي قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات كحد أقصى، ويفضل استخدام خيار إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت في حال توفره.

3- يمكن للمسافرين من العائلات بصحبة أطفال يبلغون من العمر أكثر من 12 عاماً، استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات الجوازات.

4- توفيراً للوقت وتقليلاً لوقت الانتظار في المطار، يُفضل وزن الأمتعة والحقائب في المنزل وتجهيز وثائق السفر والاستعداد لعملية فحص الأمتعة.

5- تُصنّف البطاريات الاحتياطية أو البطاريات المنفصلة على أنها موادٌ خطرة، ولا يُسمح بوضعها في الأمتعة المشحونة، ويتعين حملها بشكل آمن داخل أمتعة اليد فقط.

6- يمكن الوصول إلى مباني المسافرين 1 و3 في مطار دبي الدولي باستخدام مترو دبي، مع العلم بأنه قد يتم تمديد ساعات عمل المترو خلال العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة.

7- للزوار القادمين لاستقبال الضيوف، يُفضّل استخدام مواقف السيارات المخصصة أو خدمة صف السيارات لضمان تجربة سلسة، كما يمكن الاستفادة من عرض تخفيض رسوم المواقف في الفترة بين 10 و30 يونيو 2025.

8- قد تشهد الطرق المؤدية إلى مباني المطار ازدحاماً مرورياً في أوقات الذروة، لذا يُنصح الضيوف بأخذ هذا الأمر في الحسبان والتوجه إلى المطار قبل وقتٍ كافٍ لإنجاز إجراءات السفر بسلاسة.

9- يوفر مطار دبي الدولي مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق الداعمة لأصحاب الهمم، بما فيها المسارات المخصصة، وموظفين مدربين لتقديم الدعم للمسافرين يمكن التعرف عليهم من خلال دبوس عباد الشمس، بالإضافة إلى صالة سفر مخصصة لأصحاب الهمم في مبنى المسافرين 2.

10- يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعةٍ من المرافق والخدمات عالمية المستوى التي يزخر بها مطار دبي الدولي قبل صعودهم إلى الطائرة، والتي تشمل المطاعم ومتاجر السوق الحرة والفندق وصالات الضيافة.