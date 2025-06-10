دبي الجنوب: إنجاز «ساوث سكوير» خلال الربع الأخير 2028

أطلقت شركة دبي الجنوب للعقارات مشروعها السكني الجديد «ساوث سكوير»، على شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى بُعد دقائق من مبنى المسافرين الجديد لمطار آل مكتوم الدولي.

وقالت الشركة، في بيان، أمس، إنه تم إطلاق برج «S4» ضمن المشروع، وتم بيع الوحدات كافة خلال ثلاث ساعات فقط، وبحسب الشركة، يضم «ساوث سكوير» أكثر من 550 وحدة، ومن المقرر إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2028.

وقال المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، نبيل الكندي، إن «السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في الطلب على السكن في دبي الجنوب، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة واتصالها بمختلف أنحاء المدينة، ويعكس مشروع (ساوث سكوير) استجابتها لهذا الطلب».

يشار إلى أن مبيعات العقارات السكنية في دبي الجنوب سجّلت أكثر من 19 مليار درهم خلال عام 2024، ما يجعلها وجهة بارزة تحظى باهتمام المستثمرين.