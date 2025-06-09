تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 25 يونيو

أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تحديد موعد الحفل الختامي لتكريم الفائزين بدورة عام 2024، والذي سيقام في 25 يونيو الجاري، مشيداً بالارتفاع الكبير في عدد المشاركات في الدورة الحالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة، عبدالله سلطان العويس، وحضور أعضاء المجلس.

وأقر المجلس خلال الاجتماع تمديد فترة التسجيل للدورة المقبلة (2025) حتى 31 يناير 2026، كما ناقش مجموعة من المقترحات، أبرزها دراسة إطلاق فئة جديدة لـ«أفضل جهة خدمية»، وتأكيد أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع جوائز التميز المرموقة في الدولة.

ورحب العويس بالحضور، وأشاد بالجهود المبذولة والإنجازات التي حققها فريق عمل الجائزة، مؤكداً التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة الراسخ بمواصلة تطوير الجائزة، وتعزيز دورها كمنصة حيوية لدفع عجلة التميز والابتكار في مجتمع الأعمال، بما يواكب أحدث المستجدات وأفضل الممارسات العالمية، انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة التنموية الشاملة التي تضع التميز والجودة والابتكار في صميم استراتيجياتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، مشدداً على أن الجائزة ستظل رافداً أساسياً لتحفيز مجتمع الأعمال على تبنّي أرقى معايير الأداء المؤسسي، والإسهام بفاعلية في المسيرة التنموية الطموحة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات.