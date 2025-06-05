«الإمارات للألمنيوم» تستكشف الفرص في غانا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن توقيع اتفاقات عدة مع شركة «غانا المتكاملة لتطوير الألمنيوم»، لاستكشاف فرص تطوير المشروعات المتعلقة بـ«البوكسيت» في غانا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، توافق هذه الاتفاقات مع التزام الشركة الاستراتيجي بتنويع مصادر المواد الخام، بما يتماشى مع مسيرة التوسّع المستمر في إنتاج الألمنيوم، ومن ضمنها تقدم خططهم لبناء مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة.

وأعرب عن تطلع الشركة إلى مضاعفة إنتاجها من «البوكسيت» خلال الأعوام المقبلة، مع مواصلة استكشاف فرص جديدة حول العالم، ومن ضمنها غانا.