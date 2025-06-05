«دبي للخدمات المالية» تُعيّن جمعة الهاملي رئيساً تنفيذياً للعمليات

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، تعيين جمعة ثاني الهاملي رئيساً تنفيذياً للعمليات وعضواً في الإدارة التنفيذية لها، اعتباراً من 10 يونيو 2025.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الهاملي يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة كبرى برامج التغيير والتحول الهادفة نحو الارتقاء بأعلى الإنجازات وتعزيز النمو عبر قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية وقطاع الطيران في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي للسلطة، مارك ستيوارد: «يأتي تعيين جمعة الهاملي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في وقت مهم للسلطة، بينما نواصل النهوض بمكانتنا جهةً تنظيميةً رياديةً للخدمات المالية». وأضاف: «سيكون للخبرة التشغيلية والقيادية، التي يحظى بها الهاملي، دور جوهري في ترسيخ الرسالة الأساسية للسلطة المتمثلة بتطبيق نهج تنظيمي تطلعي يتسم بالصلابة التامة والشفافية، بحيث تبقى السلطة رمزاً ومقياساً للتميّز على الصعيدين الإقليمي والدولي».

من جانبه، قال الهاملي: «أتطلع للمشاركة ضمن الحقبة المقبلة في مسيرة السلطة والعمل مع الزملاء المتميّزين لتعزيز جهود السلطة في تقديم أعلى مستويات التميّز الابتكاري والتنظيمي، ودعم النمو المتواصل لمركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ودولة الإمارات، للمحافظة على مكانتها موطناً للأعمال المالية».