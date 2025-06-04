«دبي للاقتصاد الرقمي» تُعرّف 56 شركة أوروبية بالفرص في الإمارة

اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها كشريك منظومة الأعمال الرقمية في معرض «جيتكس أوروبا» الذي أقيم، أخيراً، في العاصمة الألمانية برلين.

وبهدف التعريف بفرص النمو التي تزخر بها دبي في كل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، اجتمعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال فعاليات المعرض مع 56 شركة أوروبية، من ضمنها ثلاث شركات مليارية (يونيكورن)، إضافة إلى 21 شركة رقمية تتجاوز عائدات كل منها 100 مليون دولار، إلى جانب شركات تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات الرقمية، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض ميزات بيئة الأعمال الرقمية في دبي.

وأفادت الغرفة في بيان، أمس، بأنها عقدت نقاشات طاولة مستديرة مع 35 مستثمراً، فضلاً عن 28 من شركاء منظومة الأعمال الرقمية في ألمانيا وأوروبا، حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة تطوير آليات العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار.

وتأتي هذه المشاركة في إطار مساعي الغرفة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، والتعريف بالبنية التحتية الرائدة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، وإمكانات النمو الكبيرة التي توفرها لرواد الأعمال والشركات العالمية، لاسيما الأوروبية الراغبة في توسيع أعمالها في الإمارة.

واستقطب جناح الغرفة في معرض «جيتكس أوروبا» نحو 580 زائراً تعرّفوا إلى المقومات المتكاملة التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً رائداً للشركات ورواد الأعمال المتخصصين في القطاعات الرقمية، كما اطلع الزوار على المبادرات التي تقودها الغرفة، ومنها «منصة دعم وجذب الشركات» التي تُعدّ بوابة مبتكرة لمساعدة الشركات الرقمية على تأسيس أعمالها في دبي، أو التوسع في سوق الإمارة، من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات واللقاءات.

وركزت الغرفة خلال مشاركتها في المعرض على استقطاب الشركات الرقمية الناشئة من ألمانيا وأوروبا بشكل عام، للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والمقرر عقده في دبي خلال أكتوبر المقبل، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.