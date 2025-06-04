حوارات «إنفستوبيا» تنطلق في قبرص الأسبوع المقبل

أعلنت «إنفستوبيا» تنظيم نسخة جديدة من حواراتها العالمية، وهي «إنفستوبيا - المتوسط»، التي ستنطلق دورتها الأولى في قبرص، الأسبوع المقبل، بحضور وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، عبدالله بن طوق المري.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز النقاش والتعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والابتكار، والطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والنقل اللوجستي، بين مجتمعات الأعمال الاستثمارية الإقليمية والعالمية، واستشراف الاتجاهات الحديثة في الاستثمار.

وتأتي الفعالية في إطار الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وقبرص، ودور «إنفستوبيا» كمنصة وطنية للمستثمرين والشركات في الدولة التي تبحث عن فرص في أسواق جديدة.