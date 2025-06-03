كهرباء دبي تعزز علاقاتها العالمية في مجال الاستدامة مع جمهورية كاراكالباكستان

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من جمهورية كاراكالباكستان، أوزبكستان، برئاسة رئيس مجلس جوكارجي كينيس (المجلس الأعلى) لجمهورية كاراكالباكستان، في جمهورية أوزبكستان، أمانباي أورينباييف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية كاراكالباكستان، فلاديمير جوليبيكوف.

سلّط الطاير، الضوء على أبرز إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. وسجل مشروع الطاقة الشمسية المركزة ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" لأعلى قدرة إنتاجية لمحطة طاقة شمسية مركزة في موقع واحد، بقدرة 700 ميغاوات. ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمجمع 7260 ميغاوات بحلول عام 2030، ما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وأكد الطاير، التزام الهيئة بالاستدامة القائمة على الابتكار، بهدف ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في الحفاظ على البيئة. وأسهمت مبادرات الهيئة، التي تتضمن تقنيات متقدمة وسياسات استشرافية، في دعم النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية في مختلف المجالات.

وأشار إلى تصدّر الهيئة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر أداء في مختلف مجالات عملها، وتمكنت من تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 2%، مقارنة بـ 6 إلى 7% في أوروبا والولايات المتحدة، بينما بلغت نسبة الفاقد في شبكة المياه 4.5%، مقارنة بنحو 15% في أميركا الشمالية. كما سجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بـ 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الطاير دور الهيئة كجهة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة، مشيراً إلى أن التعاون مع كاراكالباكستان يعكس التزام الهيئة بتبادل الخبرات في مجال الابتكار المستدام. ومن خلال الاستفادة من التطورات في مجال الطاقة الشمسية وتقنيات تحلية المياه، تهدف الهيئة إلى دعم الجهود العالمية في مكافحة تغير المناخ وتعزيز مرونة النظم البيئية.

كما برزت البنية التحتية المتطورة لتحلية المياه لدى الهيئة كأحد مجالات الاهتمام الرئيسية من قبل كاراكالباكستان، نظراً لأهميتها في مواجهة شح المياه في منطقة آسيا الوسطى. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وبموجب استراتيجية الهيئة، فإن 100% من إنتاج المياه المحلاة في دبي بحلول عام 2030 سيعتمد على مزيج من الطاقة النظيفة، ما سيجعل دبي تتجاوز الهدف العالمي المحدد لاستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه، ويحقق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية. ويوفر هذا النهج المبتكر حلاً قابلاً للتطوير لأحد أكثر التحديات البيئية إلحاحاً في المنطقة.

ناقش الجانبان كذلك الفرص المتاحة لمواءمة الأولويات البيئية في كاراكالباكستان - وخاصة في منطقة بحر آرال - مع الجهود الرائدة التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المياه المستدامة، واستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي.