%94 من الشركات في الإمارات واثقة بآفاق تجارتها الدولية

أظهر استطلاع حديث لبنك «HSBC» أن 94% من الشركات في دولة الإمارات واثقة للغاية بآفاق تجارتها الدولية، رغم استمرار حالة عدم اليقين وتقلبات التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية، متجاوزةً التوقعات العالمية، مشيراً إلى أن تلك الشركات تتجه نحو تحسين التخطيط لأعمالها واعتماد الحلول الرقمية للبقاء في الصدارة.

وذكر البنك، في بيان، أمس، أن الاستطلاع حول نبض التجارة العالمية لعام 2025 تم إجراؤه خلال الفترة بين 30 أبريل و12 مايو 2025، وشمل 13 سوقاً رئيسة، وذلك من خلال إلقاء نظرة متفحصة على خطط أعمال أكثر من 5700 شركة دولية عاملة في تلك الأسواق في ما يتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة.

وكشف الاستطلاع أن ثلثي شركات الأعمال حول العالم شهدت بالفعل زيادات في التكاليف بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتجارة، وأن الأسوأ لم يأتِ بعد.

وفي المقابل، تُبدي شركات الأعمال الإماراتية تفاؤلاً كبيراً بشأن آفاق تجارتها الدولية المستقبلية، إذ إنها لم تُعانِ أي آثار ملحوظة على التكلفة حتى الآن.

ووفقاً للاستطلاع تعمل 48% من شركات الأعمال الإماراتية على تحسين تحليلات البيانات، بينما تقوم شركات أخرى بالاستثمار في مجالات إدارة المخاطر، وتوسيع شبكات التوريد، والدخول إلى أسواق جديدة.

وينعكس النهج الاستباقي لدولة الإمارات أيضاً في زيادة العلاقات التجارية الإقليمية، حيث أفادت 62% من شركات الأعمال في الإمارات التي شملها الاستطلاع بأنها تزيد من اعتمادها على منطقة الشرق الأوسط، تليها الصين (47%) ومن ثم أوروبا (43%).

وقالت رئيسة حلول التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى بنك «HSBC الشرق الأوسط»، ديانا تشيرنيفا: «قامت شركات الأعمال والمؤسسات الإماراتية بإعداد استراتيجياتها لمواجهة التغيرات السريعة في المشهد التجاري».

وأضافت: «إن استخدام البيانات، والاستثمار في تطوير وتعزيز شبكات التوريد، وزيادة الاعتماد على الممرات التجارية التي تربط بين منطقة الشرق الأوسط والصين وأوروبا باتت جزءاً من خطط تلك الشركات».

وتابعت تشيرنيفا: «لطالما كانت تعتبر التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية ركيزة أساسية على مدى عقود من الزمن، فإن الشركات التي تتمتع بالقوة والمرونة قادرة على التكيف والاستجابة». وقالت: «من المشجع أن نرى أن 75% من شركات الأعمال في دولة الإمارات تخطط للاستفادة من حالة عدم اليقين التجاري كفرصة للتطور واستكشاف المزيد من الفرص الجديدة».

• 75% من شركات الأعمال في الإمارات تخطط للاستفادة من حالة عدم اليقين التجاري كفرصة للتطور واستكشاف المزيد من الفرص.