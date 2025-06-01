«كهرباء دبي» تصقل مهارات 20 من قياداتها

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الرابعة من برنامج «خبراء التميز والتقييم المؤسسي» الداخلي، الهادف إلى بناء وتعزيز قدرات قيادات الهيئة، وفق معايير برنامج دبي للتميز الحكومي وأفضل الممارسات العالمية.

وتضمن البرنامج، الذي امتد على مدار ستة أيام، 35 جلسة، إضافة إلى يوم تقييم عملي تجريبي، وشارك فيه 20 متدرباً من كل قطاعات الهيئة ممن يشغلون منصب نائب الرئيس أو مدير أول، للارتقاء بخبراتهم ومعارفهم حول طرق تطوير قطاعاتهم واستخدام أدوات التقييم والتحسين المستمر. ومع اختتام هذه الدورة، بلغ إجمالي عدد الموظفين المعتمدين من البرنامج 83 موظفاً منذ إطلاقه.

وأثنى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، على مستوى الكفاءة والمهنية الذي يتمتع به المشاركون وحرصهم على مشاركة أفكارهم وخبراتهم المتراكمة في مجال عمليات التقييم. ولفت إلى الدور الجوهري الذي يؤديه الموظفون في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها إحدى أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وابتكاراً على مستوى العالم، ومساهمتهم البنّاءة في جعل الهيئة معياراً للنضج المؤسسي ومرجعاً عالمياً لتطوير وتطبيق أفضل الممارسات في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية.