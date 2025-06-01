مستهلكون يطالبون بالتوسع في تخفيضات السلع الغذائية قبل العيد

طرحت منافذ بيع عديدة لها فروع في مختلف إمارات الدولة، عروضاً سعرية وتخفيضات مبكرة لعيد الأضحى، بنسب راوحت بين 10 و60%، وشملت عدداً من السلع الغذائية بجانب الإلكترونيات والهواتف وأجهزة التلفاز والحواسيب والساعات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأجهزة الطبخ والملابس ومنتجات العناية الشخصية.

وطالب مستهلكون، بالتوسع في تخفيضات السلع الغذائية، خصوصاً السلع الطازجة، وعلى رأسها اللحوم والدواجن والحليب والخضراوات والفواكه، حيث يزداد الإقبال عليها خلال فترات الأعياد، موضحين أن تخفيضات السلع الغذائية، قليلة، في حين توسعت العديد من المنافذ في التخفيضات على السلع غير الغذائية.

وأشادوا بالتخفيضات المبكرة باعتبارها تعطي فرصة لشراء احتياجات الأسر مبكراً.

من جانبهما، قال مسؤولان في منفذي بيع، إن التخفيضات المبكرة تستهدف تلبية الاحتياجات المختلفة للأسر قبل إجازة عيد الأضحى بوقت كافٍ، سواء للمقيمين في الإمارات أو الذين يستعدون للسفر إلى الخارج خلال الإجازة ويرغبون في شراء الهدايا للأهل والأصدقاء.

وأضافا، لـ«الإمارات اليوم» أن التخفيضات موسعة ومتنوعة وتشمل أصنافاً كثيرة من السلع، بما فيها السلع الغذائية. وأوضحا أنه سيتم طرح المزيد من التخفيضات على السلع الغذائية، خصوصاً الطازجة، قبل العيد، مشيرين إلى أن السلع الطازجة مدة صلاحيتها قليلة، ولذلك يفضل التركيز على طرحها قبل العيد مباشرة.

منافذ بيع

وتفصيلاً، قال المستهلك، ياسر علي، إن منافذ بيع عدة، لها فروع في مختلف إمارات الدولة، طرحت عروضاً سعرية وتخفيضات مبكرة بنسب راوحت بين 10 و40% استعداداً لعيد الأضحى، وشملت عدداً من السلع الغذائية، بجانب التوسع في تخفيضات الإلكترونيات، خصوصاً الهواتف والساعات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

وأضاف أن «بعض المنافذ طرحت تخفيضات على عدد قليل من السلع الغذائية، مقابل التوسع في التخفيضات على الإلكترونيات»، مطالباً بزيادة تخفيضات السلع الغذائية وتنويعها بحيث تشمل سلعاً مختلفة على رأسها السلع الطازجة مثل اللحوم والدواجن والحليب الطازج.

وقالت المستهلكة، أحلام خليل، إن منافذ عدة طرحت تخفيضات مبكرة للعيد راوحت في معظمها بين 20 و60%، وشملت منتجات العناية بالبشرة والشعر والأجهزة الكهربائية والمنزلية والملابس، وتركزت نسب التخفيضات الكبرى على مستحضرات التجميل ومستلزمات العناية الشخصية، مع عروض على عدد قليل من السلع الغذائية.

وطالبت بزيادة تخفيضات السلع الغذائية، خصوصاً الطازجة مثل اللحوم والخضراوات والفواكه، خصوصاً أن الإقبال يرتفع عليها بشكل ملحوظ خلال الأعياد، مشيدة بطرح تخفيضات مبكرة لتجنب الازدحام قبل العيد.

واعتبر المستهلك، عمر الساكت، أن منافذ تجاهلت تخفيض معظم السلع الغذائية وركزت الغالبية العظمى من التخفيضات على الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية وأدوات صنع الطعام والطبخ، والتي تركزت معظم تخفيضاتها بين 20 و40%. وطالب بتنويع تخفيضات السلع الغذائية التي يكثر الإقبال عليها في الأعياد مثل اللحوم والدواجن والأرز والفاكهة، مشيداً بطرح تخفيضات مبكرة لتقليل الازدحام قبل العيد.

التخفيضات المبكرة

في المقابل، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، عثمان إسماعيل، إن «التخفيضات المبكرة تستهدف تلبية مختلف الاحتياجات قبل إجازة عيد الأضحى، سواء للمقيمين في الإمارات أو الذين يستعدون للسفر إلى الخارج خلال الإجازة ويرغبون في شراء الهدايا للأهل والأصدقاء».

ونوه إلى أن التخفيضات موسعة وتشمل أصنافاً كثيرة من السلع، بما فيها السلع الغذائية.

من جهته، أكد المسؤول في منفذ آخر، راجيف تمارا، أن «التخفيضات متنوعة وتشمل مختلف الاحتياجات لتسهيل عمليات الشراء على مدار فترة طويلة وتقليل الازدحام المتوقع قبل العيد مباشرة».

وأوضح أنه سيتم طرح المزيد من التخفيضات على سلع أخرى على مدار الأسبوع، قبل العيد، خصوصاً السلع الغذائية، مشيراً إلى أن السلع الطازجة مدة صلاحيتها قليلة، ولذلك يفضل التركيز على طرحها قبل العيد مباشرة.