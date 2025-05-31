"اقتصادية عجمان" تفتح معرض "فاشن هب"

افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مساء أمس، فعاليات النسخة الأولى من معرض الأزياء والعطور "فاشن هب" في نسختهِ الأولى، في قاعة "البيت متوحد" بعجمان.

ويستمر المعرض الذي افتتحه سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، حتى 3 يونيو، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى 11 مساءً، بمشاركة أكثر من 50 عارضاً من المشاريع الخاصة بالعطور والملابس.

وشهّد الحدث في يومه الأول إقبالًا جماهيريًا واسعًا من الزوّار من الفئات المختلفة، الذين أشادوا بالتنظيم الممُيز وتنوع العارضين وجودة المنتجات المعروضة.

ويضم المعرض كبريات العلامات التجارية والمصانع المحلية المتخصصة في الملابس والعطور، ما يتيح للزوار فرصة استثنائية لاكتشافِ أحدث التصاميم والمجموعات الحصرية.

ويأتي تنظيم "فاشن هب" ضمن جهود الدائرة لتعزيز مكانة إمارة عجمان كمركز داعمٍ للصناعات الإبداعية والمشاريع الوطنية، وضمن رؤيةٍ شاملة لدعم ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة للتسويق والتوسع التجاري للمشاريع المحلية.

وأعرب الحضور عن إعجابهم بمستوى المعرض وتميز العارضين، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في تحفيز الحراك الاقتصادي وتوفير بيئة مثالية للتواصل بين أصحاب المشاريع والجمهور.